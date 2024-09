Selena Gomez se torna bilionária graças à sua marca de beleza rara

Selena Gomes é oficialmente uma das mulheres bilionárias mais jovens do país, graças à sua marca de beleza em expansão!

Aos 32 anos, Selena está agora avaliada em impressionantes US$ 1,3 bilhão, com a maior parte de sua fortuna vindo de seu império Rare Beauty, de acordo com o Bloombergque a classifica pela primeira vez em seu Índice de Bilionários.