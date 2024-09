‘Selling Sunset’s Alanna Gold pede desculpas por alegar que é dona de uma cidade na Califórnia

Novato em “Vendendo Sunset” Alanna Gold pediu desculpas à pequena comunidade de Pioneertown, na Califórnia… depois de afirmar falsamente na mais nova temporada do programa da Netflix que ela era dona do lugar… descobriu o TMZ.

Alanna esclareceu que se empolgou um pouco com o programa porque está apaixonada por Pioneertown – foi onde ela teve seu primeiro encontro com o marido, e eles até se casaram no histórico Soundstage.