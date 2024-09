Sem Rice, sem Ødegaard, sem problemas: Arsenal vence Spurs no clássico

LONDRES — O Arsenal superou a ausência dos principais meio-campistas Declan Rice e Martin Ødegaard para vencer o clássico do norte de Londres contra o Tottenham Hotspur no domingo e subir para o segundo lugar na Premier League antes do confronto da próxima semana com o líder Manchester City.

O gol de cabeça de Gabriel aos 64 minutos foi suficiente para garantir a vitória por 1 a 0 contra o time de Ange Postecoglou, que agora está na 13ª posição depois de vencer apenas uma vez em quatro jogos nesta temporada.

Os Gunners entraram em campo sem o suspenso Rice e o lesionado Ødegaard no meio-campo, aumentando as esperanças do Tottenham de uma primeira vitória em casa contra o Arsenal desde 2022.

Mas Jorginho e Thomas Partey preencheram o vazio e provaram que o Arsenal tem o elenco para competir pelo título, tendo uma atuação corajosa e resoluta para conquistar a vitória contra os rivais locais.

Enquanto o Arsenal conquistou o título, o cenário parece menos promissor para os Spurs.

O time de Postecoglou perdeu sete dos últimos 11 jogos da Premier League, vencendo apenas três — uma sequência desanimadora que colocará o ex-técnico do Celtic sob pressão, a menos que ele consiga supervisionar uma rápida reviravolta nos resultados. Marca Ogden

A especialização do Arsenal em lances de bola parada brilha novamente

A primeira pessoa com quem Mikel Arteta comemorou o gol de Gabriel aos 64 minutos foi o técnico de bolas paradas Nicolas Jover — e por um bom motivo.

Jover revolucionou o recorde de bola parada do Arsenal desde que chegou ao clube vindo do Manchester City em 2021; os Gunners marcaram 22 gols na temporada passada em situações de bola parada, mais do que qualquer outro time. Ficando no canto da área técnica para cada bola parada, Jover microgerencia o manuseio do Arsenal de escanteios ofensivos e defensivos e cobranças de falta com grande efeito.

Eles estavam sem o habitual cobrador de escanteios Rice e também sem Ødegaard, mas o passe de Bukayo Saka foi preciso para Gabriel aproveitar a fraca marcação dos Spurs.

Compare essa abordagem detalhada com o cinismo de Postecoglou em relação à nomeação de um especialista em bolas paradas, explicando em abril que ele “sempre pensou[s] é melhor que seja alguém que faça parte da comissão técnica, porque isso é uma extensão de como jogamos futebol.”

No entanto, talvez o problema por extensão seja que, se o futebol não estiver funcionando tão bem — como o do Tottenham não está agora —, as bolas paradas não serão tão decisivas no jogo quanto poderiam ser, como foi provado aqui.

Talvez a atitude do técnico do Spurs mude quando ele olhar para os números; desde o início da temporada passada, o Tottenham sofreu 18 gols em jogadas ensaiadas (sem incluir pênaltis). Apenas o Nottingham Forest (23) sofreu mais. — James Olley

Spurs não conseguem tirar proveito do problema do meio-campo do Arsenal

A ausência de Ødegaard, Rice e do contratado de verão Mikel Merino — que poderia ter sido o meio-campista titular do Arsenal em outro dia — criou uma oportunidade óbvia para o Tottenham explorar.

O gol de Gabriel aos 64 minutos foi tudo o que o Arsenal precisou para levar os três pontos na viagem ao Tottenham no domingo. Justin Setterfield/Getty Images

Os Spurs estavam sem Yves Bissouma, mas, em vez de começar com Pape Matar Sarr, Postecoglou optou por um meio-campo aberto com Rodrigo Bentancur como âncora, enquanto os alas Dejan Kulusevski e James Maddison atuaram como dois camisas 8.

O Tottenham teve 64% de posse de bola e mais chutes (15-7), mas conseguiu apenas uma expectativa de gols um pouco maior, de 0,77 a 0,73.

Embora tenha havido momentos em que Partey e Jorginho não conseguiram conter o fluxo de ataques do Tottenham — principalmente no início do primeiro tempo — os Spurs gradualmente ficaram sem ideias e não conseguiram mover a bola com rapidez suficiente para tirar os Gunners de sua forma disciplinada.

Postecoglou respondeu ao gol do Arsenal colocando Sarr e o ponta Wilson Odobert no lugar de Bentancur e do ineficiente Brennan Johnson, mas a essa altura parecia que a oportunidade havia sido perdida, porque os visitantes podiam se concentrar em fechar os espaços e proteger sua liderança em vez de correr atrás do segundo gol. — Olley

Solanke precisa de tempo para se tornar a ameaça de gol do Tottenham

Dominic Solanke foi só trabalho e nenhuma recompensa contra o Arsenal. A contratação de verão de £ 55 milhões do Bournemouth perdeu dois dos três primeiros jogos da temporada com uma lesão no tornozelo e ainda está tentando recuperar o atraso em termos de preparo físico e nitidez de jogo, mas os fãs do Spurs precisarão aceitar um tipo diferente de centroavante com Solanke do que o que eles se acostumaram com Harry Kane.

Kane era um artilheiro totalmente confiável, mas também era um jogador que frequentemente recuava para iniciar ataques com bolas longas para as laterais antes de correr para a área de grande penalidade para ajudar a finalizar a jogada.

Solanke é um No. 9 mais tradicional, e ele foi efetivo contra o Arsenal em termos de fornecer aos seus companheiros de equipe um homem-alvo. Ele também deu aos defensores do Arsenal Gabriel e William Saliba um teste físico durante o jogo, mas sua falta de ritmo significa que o Spurs precisará se ajustar aos seus atributos e descobrir como obter o melhor do ex-atacante do Chelsea e do Liverpool.

Contra o Arsenal, ele criou algumas boas chances e quase marcou de cabeça no primeiro tempo, mas precisa melhorar sua forma física e seus movimentos se quiser ser a solução para os problemas de gols do Tottenham. — Ogden

Timber mostrando que valeu a pena esperar

Jurriën Timber foi contratado por £ 34 milhões como a peça final do quebra-cabeça defensivo quando chegou ao Arsenal vindo do Ajax na janela de transferências do verão de 2023, mas uma lesão no ligamento cruzado sofrida em sua estreia na Premier League o forçou a perder o restante da temporada.

Mas o holandês está agora em plena forma e mostrou contra o Tottenham exatamente o que o time de Arteta perdeu na temporada passada, quando os Gunners falharam por pouco em derrotar o Manchester City na disputa pelo título.

Arteta contratou Timber para jogar na esquerda da defesa do Arsenal, e sua ausência nunca foi resolvida satisfatoriamente, com Jakub Kiwior e Oleksandr Zinchenko se mostrando substitutos sólidos, embora nada espetaculares.

Timber fez uma grande diferença contra o Spurs com sua energia e tenacidade no flanco esquerdo. Ele também demonstrou uma verdadeira veia dura que só servirá bem ao Arsenal nos jogos contra rivais do título como City e Liverpool.

Timber recebeu um cartão amarelo no primeiro tempo após um choque com o goleiro Guglielmo Vicario após um desafio firme, mas justo, ao zagueiro do Spurs Pedro Porro. O cartão amarelo significou que ele andaria na corda bamba pelo resto do jogo, mas não afetou seu desempenho e ele continuou a dar ao Arsenal uma confiabilidade sólida como uma rocha na lateral esquerda. — Ogden

O Arsenal começa uma grande semana da melhor maneira possível

Dominic Solanke ainda está se adaptando ao Spurs, mas seus companheiros de equipe precisarão se adaptar à sua maneira de trabalhar. Catherine Ivill – AMA/Getty Images

Três jogos fora de casa em oito dias, começando com a visita aos seus rivais mais ferozes e terminando com um jogo contra os campeões da Premier League, oferecem um teste inicial de busca das credenciais do Arsenal. Esta foi uma maneira ideal de começar.

Sem o influente meio-campista Rice e o capitão Ødegaard, o Arsenal se alinhou com Partey e Jorginho no meio-campo central e Leandro Trossard atuando como número 10. Eles raramente estavam em seu melhor momento, mas o Arsenal se esforçou e garantiu um resultado que alimentará sua autoconfiança para os desafios que virão.

Os Gunners tiveram sorte com lesões na temporada passada. Saliba foi um dos dois únicos jogadores de campo a jogar todos os minutos de sua campanha na Premier League, enquanto Ødegaard e Saka eram regulares e Rice foi incansável junto com Ben White e Gabriel.

Arteta estava certo ao afirmar que “muito trabalho” foi investido nesse nível de disponibilidade, mas, no entanto, as demandas modernas sobre os jogadores sempre tornam uma repetição improvável. Portanto, superar a ausência de vários ausentes — as novas contratações Riccardo Calafiori e Merino também estavam entre os desaparecidos — será um impulso útil antes de dois grandes jogos em Atalanta e Manchester City

Rice retornará da suspensão. O prognóstico sobre o resto não está claro, mas quaisquer ausências prolongadas não devem provocar o medo que pode haver antes do resultado de domingo. — Olley

Derby do norte de Londres quebra recorde disciplinar

O árbitro Jarred Gillett estabeleceu um recorde durante o primeiro tempo deste jogo ao emitir sete cartões amarelos — o maior número já distribuído nos primeiros 45 minutos de um jogo da Premier League.

Em determinado momento, parecia que toda falta ou infração era considerada digna de advertência, mas Gillett diminuiu o ritmo no segundo tempo e emitiu apenas um cartão amarelo após o intervalo.

Leandro Trossard e o Arsenal vestiram preto na partida contra o Tottenham no clássico do norte de Londres no domingo. Justin Setterfield/Getty Images

Mas menos de 24 horas depois de 14 cartões amarelos terem sido concedidos durante a vitória do Chelsea por 1 a 0 sobre o Bournemouth, a visão de tantos cartões amarelos nos primeiros minutos do clássico do norte de Londres sugeriu que os árbitros estão sendo instados a reprimir todas as violações de regras neste fim de semana.

Ao longo da primeira e segunda rodadas de partidas desta temporada, foram emitidos 38 cartões amarelos em cada final de semana, mas esse número saltou para 57 no final de semana antes da pausa internacional. No entanto, antes mesmo de uma bola ter sido chutada nos dois jogos de domingo, já havia 58 cartões amarelos nas oito partidas anteriores do final de semana.

As controvérsias sobre o VAR têm sido notavelmente poucas e distantes entre si, mas os cartões amarelos estão definitivamente aumentando. — Ogden

Arsenal obtém resultado certo, mas com as cores erradas

Pela primeira vez na história, o Arsenal jogou contra o Tottenham com uma cor diferente do vermelho tradicional, e isso simplesmente não parecia certo.

A Premier League anunciou na preparação para o jogo que o Arsenal não teria permissão para usar suas cores de casa — vermelho com mangas brancas — porque havia muito branco na camisa e, portanto, potencialmente entraria em conflito com as camisas predominantemente brancas do Tottenham. Como consequência, o Spurs terá que usar seu kit azul claro quando jogar no Emirates em janeiro.

A decisão deixou ambos os clubes e seus torcedores perplexos, mas significou que o Arsenal enfrentou seus rivais tradicionais com um uniforme totalmente preto pouco familiar — ou preto com um grande rasgo, se você for Trossard, que teve que trocar de camisa no final, depois que a frente da sua camisa original teve um quadrado rasgado.

O clássico do norte de Londres é um dos maiores jogos da Premier League, com apelo global, então deveria ser parecido com o clássico do norte de Londres.

Imagine Everton-Liverpool e Manchester United-Manchester City sendo jogados com times em cores diferentes? Isso não aconteceria, então talvez a Premier League devesse seguir a tradição em vez de um pequeno choque de uniformes da próxima vez. — Ogden