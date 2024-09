Semana 1 futebol universitário Bottom 10: Dias sombrios no Sunshine State

Pensamento inspirador da semana:

Agora podemos começar tudo de novo

Para construir esse sonho buscamos

Oh, que começo ruim

Agora podemos começar de onde paramos

Para encontrar a verdade que perdemos

Não importa o custo

Agora podemos começar, é como o outono

Estamos em uma estrada triste e solitária

Um longo caminho para casa

— “Agora podemos começar” Randy Crawford

Aqui na sede do Bottom 10, atualmente localizada em um canto distante do complexo de TV “College GameDay”, onde compartilhamos um pequeno trailer de Star Waggons com o conselheiro matrimonial contratado para trabalhar com Nick Saban e Pat McAfee, entramos na programação de jogos da Semana 1 com esperança, vigor, entusiasmo e força, que foram as combinações mais sofisticadas que conseguimos encontrar no dicionário de sinônimos para esperança e vigor.

Com todo o respeito às canções de luta, entradas de estádios e pais envergonhando seus filhos chorando até dormir no gramado da frente após o resultado de um jogo jogado por jovens de 19 anos, a tradição mais consagrada do futebol universitário é a reação exagerada da Semana 1. Quando uma derrota parece ser o fim do mundo conhecido pelo restante do outono, antes mesmo que uma folha mude de cor.

Pelo menos, é assim que parece na terra pretensiosa do Top 25. Aqui no Bottom 10 Cinematic Universe, não há reação exagerada a uma derrota na abertura da temporada. Há apenas uma reação simples e antiga. Tipo, “Oh, ei, olha, perdemos de novo.” Ou, “Ei, olha, deve ser outono porque as folhas estão murchando e caindo de novo.” Ou, “Ei, olha, aquelas pessoas em Tallahassee e Gainesville parecem exatamente com aquelas folhas.”

Com desculpas a Ryan Leaf, Nico Iama-leaf-a e Steve Harvey, aqui estão as classificações dos 10 piores após a Semana 1.

Os Zips viajaram 126 milhas até Ohio State pela honra de perder por 52-6, embora seu salário do dia fosse de US$ 1,8 milhão. Não sou nenhum empresário, mas conseguir uma taxa de milhagem diária de US$ 14.285,71 por milha parece um bom negócio, mesmo depois de subtrair o custo de todas aquelas compressas de gaze e Tylenol para a viagem para casa.

Os Owls fizeram sua estreia no FBS na estrada, enfrentando o antigo defensor Bottom 10 que virou regular do bowl, ROCK, na UTSA e perdendo por 28-16. Não sei por que eles fizeram sua estreia na liga principal com um jogo fora de casa, mas tenho um palpite de que foi para que o ex-aluno da Kennesaw State, Ty Pennington, pudesse trabalhar secretamente enquanto o time estava na estrada em antecipação à estreia em casa na semana que vem, quando ele revelará o estádio recém-reformado gritando: “Mova esse ônibus! Não, sério, rapazes. Mova o ônibus. Vocês estão bloqueando o portão.”

A Universidade Beneficiária Brett Favre também foi beneficiária de Al Roker. Os Golden Eagles foram ao Kroger Field de Kentucky e estavam no processo de ter um carrinho de compras motorizado atropelado repetidamente até que a Mãe Natureza não aguentou mais e terminou o jogo em 31-0 por causa do mau tempo a menos da metade do terceiro quarto. Fontes disseram ao Bottom 10 JortsCenter que a Sra. Natureza foi ouvida dizendo: “Se eu quisesse ver tanta violência, eu assistiria ‘Deadpool & Wolverine’ pela quinta vez.”

Os L-obos sofreram uma derrota de 61-39 no Arizona, residente do Top 25, e estavam perdendo por apenas 27-24 no intervalo. Isso certamente não é nada para se envergonhar. Mas eles abriram a temporada com uma derrota de 35-31 na Semana 0 em casa para o FCS Montana State e, assim, se tornaram o primeiro time do país com duas derrotas. Certamente há algo em tudo isso.

5. Estado da Flórida… Estado

Escolhas do editor 2 Relacionados

Após uma Semana 0 de quatro jogos, a cobiçada quinta escolha de vaga obviamente teria sido o Florida State após sua derrota chocante para o Georgia Tech na Irlanda. Mas não fizemos uma Semana 0 Bottom 10 porque havia apenas quatro jogos. Parecia uma oportunidade perdida. Então o Florida Not Florida State disse: “Segure meu suco de laranja” e abriu com uma surra ainda mais chocantemente terrível na Semana 1 em casa para o Miami Not Miami de Ohio. Então essa se tornou a escolha óbvia. Então o Florida State Not State Of Florida disse: “Não, segure MEU suco de laranja” e na noite do Dia do Trabalho se esforçou para outra derrota chocantemente ruim, desta vez para o Boston College. Quando lembramos aos dois times que o ditado não é “Segure meu suco de laranja”, mas “Segure minha cerveja”, ambos responderam: “Não se preocupe, somos da Flórida. Nosso suco de laranja tem cerveja.”

O segundo parlamento de Owls — sim, é assim que um grupo de corujas é chamado, porque aparentemente “flock” não é chique o suficiente — a se instalar neste ranking são os da Filadélfia, que voaram para Oklahoma e perderam por 51-3. A boa notícia é que se espera que os Sooners sejam muito bons em futebol americano.

Enquanto isso, os Minors sofreram uma derrota igualmente ruim por 40 a 7 fora de casa contra o Nebraska, que deve ser um time meio bom no futebol americano.

E os Huskies tiveram uma derrota quase idêntica por 50 a 7 nas garras do Maryland Terrapins, que só espera ganhar um convite para o Pinstripe Bowl.

Assim que nossos amigos de penas finas em Houston viram Kennesaw e Temple nessas classificações, eles rapidamente apareceram para nos lembrar quem são os OG Bottom 10 Owls, perdendo por 34-14 em casa para o então colega residente da Waiting List Sam Houston We Have A Problem. Então Sam Houston State, nomeado em homenagem a Sam Houston, venceu na cidade de Houston, que também recebeu o nome de Sam Houston, e para ir de Sam Houston State até Rice, é preciso dirigir pela Sam Houston National Forest, que abriga vários tipos de corujas. Isso parece um filme de Christopher Nolan.

Os Minuetmen não se mudam para o MAC até 2025, mas eles tiveram uma prévia da vida #MACtion, perdendo em casa por 28-14 para a Eastern Michigan University. Não assistimos ao jogo. Já estávamos bêbados demais depois de assistir às explosões do meio-dia, mas nosso prático e confiável UMass Eyewitness Reporter relatou por e-mail: “Uma exibição digna de B10 da UMass — fez as EMUs parecerem Eagles.”

Lista de espera: ULM (pronuncia-se “UHLM”), Colora-duh State, Por quê?-oming, Charlotte 0-and-1ers, EC-Yew, Buffalo Bulls Not Bills, Sam Houston, temos um problema, State of Kent, Fa-La-La-La-La Tech, New Mexico State Other Aggies, Baller State, Clempson