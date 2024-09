Semana 2 da NFL de 2024: probabilidades e linhas de apostas para cada jogo

A segunda semana do calendário da NFL começa na quinta-feira com uma partida da AFC Leste entre o Buffalo Bills e o favorito Miami Dolphins e terminará no Monday Night Football, quando Jalen Hurts e o Philadelphia Eagles jogam sua estreia em casa — e na América do Norte — contra o Atlanta Falcons.

O Las Vegas Raiders abriu como o maior azarão da semana, pois está conseguindo mais do que um touchdown em seu encontro fora de casa com o Baltimore Ravens, enquanto o maior total na lista pertence ao Tampa Bay Buccaneers e Detroit Lions para seu jogo da tarde de domingo em Detroit. CJ Stroud e o Houston Texans estão cedendo 6,5 pontos para Caleb Williams e o Chicago Bears para o jogo da noite de domingo.

Aqui está uma olhada em todos os jogos da Semana 2. Football Power Index (FPI) da ESPN Sports Analytics. Probabilidades atuais no momento da publicação. Para as probabilidades mais atuais, acesse ESPN BET

Spreads, money line e totais da Semana 2 da NFL de 2024

Buffalo Bills x Miami Dolphins -1,5

Quinta-feira 20h15 horário do leste dos EUA, Prime Video

Linha de dinheiro: Contas (+105) ; Golfinhos (-125)

Total: 48,5; Aberto: 50,5

Favorito do FPI: Contas por 0,3

São Francisco 49ers -6 vs. Minnesota Vikings

Domingo 13:00 ET, CBS

Linha de dinheiro: 49ers (-270) ; Vikings (+220)

Total: 45,5; Aberto: 46,5

Favorito do FPI: 49ers por 5.1

Los Angeles Chargers -6,5 vs. Carolina Panthers

Domingo 13:00 ET, CBS

Movimento de linha: abriu Chargers -3

Linha de dinheiro: Carregadores (-290) ; Panteras (+240)

Total: 39,5; Aberto: 42

Favorito do FPI: Carregadores por 7

Indianapolis Colts -3,5 vs. Green Bay Packers

Domingo 13:00 ET, FOX

Linha de dinheiro: Colts (-170) ; Empacotadores (+145)

Total: 40,5; Aberto: 47,5

Favorito do FPI: Colts por 1,7

New York Giants x Washington Commanders -2

Domingo 13:00 ET, FOX

Linha de dinheiro: Gigantes (+105) ; Comandantes (-125)

Total: 43,5; Aberto: 42,5

Favorito do FPI: Comandantes por 4.3

New Orleans Saints x Dallas Cowboys -6,5

Domingo 13:00 ET, FOX

Linha de dinheiro: Santos (+230) ; Cowboys (-280)

Total: 45,5; Aberto: 44,5

Favorito do FPI: Cowboys por 4.1

Cleveland Browns x Jacksonville Jaguars -3

Domingo 13:00 ET, CBS

Linha de dinheiro: Marrons (+145) ; Jaguares (-170)

Total: 41,5; Aberto: 44,5

Favorito do FPI: Jaguares por 2.9

New York Jets -4 vs. Tennessee Titans

Domingo 13:00 ET, CBS

Linha de dinheiro: Jatos (-195) ; Titãs (+165)

Total: 41,5; Aberto: 44

Favorito do FPI: Jatos por 2.9

Tampa Bay Buccaneers x Detroit Lions -7

Domingo 13:00 ET, FOX

Linha de dinheiro: Bucaneiros (+270) ; Leões (-340)

Total: 51,5; Aberto: 48,5

Favorito do FPI: Leões por 6

Las Vegas Raiders x Baltimore Ravens -9,5

Domingo 13:00 ET, CBS

Movimento de linha: abriu Ravens -7.5

Linha de dinheiro: Raiders (+360) ; Corvos (-450)

Total: 41,5; Aberto: 44

Favorito do FPI: Corvos por 9

Seattle Seahawks -3,5 vs. New England Patriots

Domingo 13:00 ET, FOX

Linha de dinheiro: Seahawks (-175) ; Patriotas (+150)

Total: 38,5; Aberto: 42,5

Favorito do FPI: Seahawks por 2,4

Los Angeles Rams x Arizona Cardinals -1,5

Domingo 16h05 horário do leste dos EUA, FOX

Linha de dinheiro: Rams (+105) ; Cardeais (-125)

Total: 49,5; Aberto: 47,5

Favorito do FPI: Rams por 1.2

Cincinnati Bengals x Kansas City Chiefs -6

Domingo 16h25 horário do leste dos EUA, CBS

Movimento de linha: abriu Chiefs -3,5

Linha de dinheiro: Bengals (+210) ; Chefes (-250)

Total: 48,5; Aberto: 48,5

Favorito do FPI: Chefes por 6.2

Pittsburgh Steelers -3 vs. Denver Broncos

Domingo 16h25 horário do leste dos EUA, CBS

Linha de dinheiro: Steelers (-155) ; Broncos (+135)

Total: 36,5; Aberto: 40,5

Favorito do FPI: Steelers por 3,9

Chicago Bears x Houston Texans -6,5

Domingo 20h20 horário do leste dos EUA, NBC, Peacock

Linha de dinheiro: Ursos (+250); Texans (-300)

Total: 45,5; Aberto: 46,5

Favorito do FPI: Texanos por 5,9

Atlanta Falcons x Philadelphia Eagles -6,5

Segunda-feira 20h15 horário do leste dos EUA, ESPN

Movimento de linha: abriu Eagles -4

Linha de dinheiro: Falcões (+230) ; Águias (-280)

Total: 47,5; Aberto: 48,5

Favorito do FPI: Águias por 5.7