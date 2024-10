Semifinais da WNBA: como Nova York conquistou a vantagem de 1 a 0 sobre Las Vegas

O New York Liberty não se esquivou de falar sobre as “cicatrizes” que sobraram da derrota da última temporada nas finais da WNBA para o Las Vegas Aces. Mas nos playoffs de 2024 no domingo, o Liberty deu um primeiro passo crucial para exorcizar esses demônios.

Nova York liderou quase fio a fio para vencer o jogo 1 das semifinais por 87-77 em uma revanche de grande sucesso contra os Ases diante de uma multidão de 14.015. Breanna Stewart, a MVP da temporada regular de 2023, e Sabrina Ionescu combinaram 55 pontos do Liberty, enquanto Kelsey Plum e a MVP de 2024 A’ja Wilson combinaram 45 pontos para acompanhar os Ases.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

O jogo pareceu uma declaração para o Liberty: o New York fez 3 a 0 contra os Ases na temporada regular, embora o Chelsea Gray de Las Vegas tenha ficado de fora no primeiro confronto e Wilson tenha ficado de fora no terceiro.

Mas no domingo, o Liberty parecia o melhor time do campeonato, melhor posicionado do que no ano passado para finalmente vencer o primeiro campeonato da franquia. Nova York liderou por dois dígitos em grandes períodos e saltou à frente por até 18 pontos no terceiro quarto. Embora Las Vegas tenha feito várias corridas para chegar ao alcance do golpe, os Ases nunca chegaram perto de oito pontos no quarto lugar.

Qual foi o tamanho do resultado do Jogo 1? Ao longo da história da pós-temporada da WNBA, os times que vencem por 1 a 0 em uma série melhor de cinco vencem 77% das vezes (recorde de 27-8). Mas os Ases também não são um time regular de playoffs, já que os bicampeões em título ostentam o três vezes MVP – e antes de domingo haviam perdido apenas um jogo desde o final de agosto.

Las Vegas já se recuperou de uma desvantagem de 1 a 0 nas semifinais de 2022 contra o Seattle Storm, então liderado por Stewart em sua última temporada antes de partir para Nova York.

A ESPN dá uma olhada em como o Liberty encarou o Jogo 1 e o que os Ases precisam fazer para igualar a série na terça-feira.

O time que vence o jogo 1 de qualquer série melhor de cinco na história dos playoffs da WNBA venceu 77% das vezes. O Liberty terá uma vantagem de 1 a 0 no jogo 2 de terça-feira. David Dow/NBAE via Getty Images

Como Nova York manteve a MVP A’ja Wilson sob controle?

Para a maioria dos jogadores, a linha estatística de Wilson no Jogo 1 – 21 pontos em 9 de 16 arremessos – teria sido um desempenho excelente. Para o três vezes MVP, que estabeleceu um recorde da WNBA com média de 26,9 pontos durante a temporada regular, foi uma partida relativamente tranquila.

Os 16 arremessos de Wilson empataram o menor número em um jogo de playoff desde o Jogo 1 das finais do ano passado, e quatro deles ocorreram nos 4 minutos finais com o Liberty no comando. Wilson teve que trabalhar duro pelas nove marcas. De seus 16 arremessos, 14 foram contestados (87,5%), de acordo com a ESPN Research, em comparação com 80% das tentativas de Wilson contra Nova York em 2023.

Com base no rastreamento do Second Spectrum, a qualidade quantificada de arremessos de Wilson de 47% – a porcentagem efetiva de arremessos que esperaríamos de um arremessador médio com base na localização e tipo de tentativas e distância dos defensores próximos – foi o quinto menor em qualquer jogo nesta temporada.

O Liberty usou Jonquel Jones, de 1,80 metro, como zagueiro principal em Wilson, dificultando para ela marcar na trave. E quando Wilson tentou atirar nos saltadores de reviravolta, Stewart – 6-4 com uma envergadura relatada de 6-10 – veio para fornecer ajuda tardia e atrapalhar o arremesso.

Para seu crédito, Wilson aproveitou a atenção para distribuir cinco assistências, a maior em um jogo de playoff desde 2022. Mas os Ases precisarão encontrar mais maneiras de preparar Wilson para o resto da série para recuperar sua produção em um Nível MVP. — Kevin Pelton

jogar 0:21 Sabrina Ionescu acerta uma cesta profunda de 3 pontos para o Liberty Sabrina Ionescu encontra espaço no topo da chave e faz uma cesta de 3 pontos para o Liberty.

O que funcionou tão bem para o Liberty no ataque?

Seus três grandes. Embora a profundidade de Nova York seja geralmente melhor nesta temporada, suas estrelas como Stewart, Ionescu e Jones causaram a maior parte do dano no ataque de domingo. O trio marcou 68 pontos, com Stewart e Ionescu acertando 60% ou mais em campo.

Stewart foi imparável no primeiro tempo com 20 pontos, aproveitando-se de desencontros quando os guardas trocaram por engano para ela (um problema que a técnica do Aces, Becky Hammon, levantou no pós-jogo) e quando enfrentou a pequena Alysha Clark. No primeiro tempo em particular, Stewart acertou 4 de 5 contra seu ex-companheiro de equipe do Storm. De acordo com o rastreamento da ESPN, Stewart acertou 6 de 11 arremessos contestados no geral, 6 de 8 arremessos abertos e marcou 10 pontos na transição.

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Os 50 melhores jogadores da Premier League reclassificados »

• Como consertar os times fora dos playoffs da MLB »

• Draft da NFL: melhores jogadores em todas as posições »

Mais conteúdo ESPN + »

Jones lutou na pista durante todo o jogo, dominando o vidro e ajudando o New York a sair com uma vantagem de 42-38 no placar. Ionescu começou forte com arremessos de 3 de 3 no primeiro quarto e depois usou uma arrancada de oito pontos no quarto – apresentando um par de arremessos profundos de 3 pontos em rápida sucessão – para essencialmente eliminar os Ases. A forte sequência de Ionescu na pós-temporada, após uma queda em seu desempenho após as Olimpíadas, é enorme para as perspectivas de campeonato do Liberty.

Eles não manteriam o mesmo ritmo durante todo o jogo, mas os 28 pontos do New York no primeiro quarto, onde assistiu 10 de 11 cestas e teve sete pontos de contra-ataque, deu o tom para o que o time foi capaz de realizar. a maior parte do jogo. — Alexa Philippou

jogar 0:22 O belo movimento passo a passo de Kelsey Plum leva a uma bandeja fácil Kelsey Plum passa por seu defensor com uma jogada excelente para conseguir uma bela bandeja para os Ases.

O que Las Vegas precisa fazer na terça-feira para evitar uma largada de 0-2?

O maior problema para os Ases não pode ser resolvido até terça-feira: eles não têm uma maneira viável de se igualar a Stewart e Jones. Os atacantes all-star de Nova York somaram 47 pontos no domingo. Isso é difícil para Las Vegas superar.

Jogar com o 6-3 Kiah Stokes para proteger Jones faz sentido do ponto de vista do tamanho, mas Stokes é um grande risco no ataque (1,4 PPG) que permite que Nova York continuamente duplique o time de Wilson. A menos que Stokes consiga bloquear Jones completamente – difícil de fazer contra um jogador do calibre de Jones; ela tem 32 duplas desde que ingressou no Liberty antes da temporada passada – ela é uma jogada difícil para qualquer coisa além de minutos pontuais. Com ela no banco, Gray ou Jackie Young às vezes enfrentavam Jones. Ou quando Wilson marcou Jones, Clark desenhou a missão de Stewart. Todos esses cenários colocam os Ases em desvantagem significativa na defesa.

A solução para Las Vegas deve vir do ataque. É excessivamente simplista dizer que os Ases precisam superar o Liberty, mas precisarão marcar mais de 77 pontos. O ataque precisa de um fluxo melhor e Las Vegas precisa fazer mais na transição. Começa com uma produção mais equilibrada na quadra de defesa. Os Ases precisam de mais de quatro pontos e uma assistência de Gray. Sua capacidade de jogo e de acertar os figurões foram parte essencial dos dois últimos campeonatos.

Plum se destacou no domingo com 24 pontos, mas Young precisa ser mais importante. Ela terminou com 17 pontos, mas precisou de 16 arremessos para chegar lá. Seu impacto no jogo foi mínimo. Ela não fez muita coisa defensiva contra Ionescu. Todos os três guardas devem contribuir significativamente para que Las Vegas consiga igualar esta série. Gray tem que jogar mais como a versão de si mesma que foi vista na série do primeiro turno contra o Seattle. — Charlie Creme