Semifinais da WNBA: Por que Liberty, Lynx, Sun, Aces podem ganhar o título – ou ficar aquém

Quatro varreduras. Pequeno drama. Todas as séries da primeira rodada dos playoffs da WNBA de 2024 terminaram em dois jogos.

Mas como as semifinais se estendem para o formato melhor de cinco, todas as quatro equipes restantes são legítimas candidatas ao título.

O New York Liberty e o Connecticut Sun disputam seus primeiros campeonatos na história da franquia. O Las Vegas Aces espera ser apenas o segundo time a vencer três partidas consecutivas. E o Minnesota Lynx está tentando se tornar a primeira franquia a vencer cinco.

O Liberty teve o melhor recorde da temporada regular da liga, mas esta corrida pelo ringue não parece ter um favorito claro. Os confrontos da semifinal são tão intrigantes quanto acirrados. Nova York x Las Vegas, uma revanche das finais da WNBA de 2023, apresenta os dois times com maior pontuação da liga, enquanto Connecticut e Minnesota ficaram em 1-2 em pontos permitidos.

Os últimos cinco MVPs ainda estão em jogo, assim como quatro dos cinco mais votados deste ano: a vencedora unânime A’ja Wilson, Napheesa Collier, Breanna Stewart e Alyssa Thomas.

Cada série começa no domingo. Aqui está o que cada equipe precisa fazer para vencer o campeonato e a falha que pode atrapalhar suas esperanças de título.

Por que o Liberty pode ganhar o título: Se Breanna Stewart for a melhor jogadora em quadra na maioria dos jogos de Nova York, haverá um desfile no Canyon of Heroes, na Broadway. O duas vezes MVP da liga também tem muita ajuda. Há outro ex-MVP em Jonquel Jones. Outra medalhista de ouro olímpica em Sabrina Ionescu. Courtney Vandersloot é um dos maiores armadores de todos os tempos da WNBA. O melhor colocado de Nova York é provavelmente o time mais avançado da liga. Betnijah Laney-Hamilton pode conseguir 20 pontos em qualquer noite. Leonie Fiebich marcou 21 pontos em sua estreia nos playoffs.

Mas Stewart é o único jogador do Liberty que pode determinar o seu destino. Ela não precisa necessariamente ser a jogadora mais destacada nas próximas duas séries para que o Liberty ganhe o título, mas se for, esse será o argumento decisivo. Isso significaria que Stewart superou A’ja Wilson e Napheesa Collier ou Alyssa Thomas. Os Ases, Lynx e Sun não podem vencer sem que o seu melhor seja o melhor, e Stewart é capaz de ser melhor que todos eles.

Que falha fatal poderia custar o campeonato a Nova York? O que torna o Liberty tão difícil de vencer é que eles não têm uma fraqueza substancial. Estatisticamente falando, Nova Iorque é pelo menos competente em todas as categorias significativas – e destaca-se na maioria. Mas o Liberty tem lapsos – trechos durante os jogos ou até 40 minutos completos – quando a bola não se move o suficiente ou quando eles não estão engajados defensivamente. Isso explica, pelo menos parcialmente, perdas como a do Mercury em meados de junho (ataque) ou uma confusão no final de agosto para o Sparks (defesa).

Esses lapsos ofensivos muitas vezes coincidem com noites ruins de filmagem de Ionescu. Nas oito derrotas de Nova York, Ionescu acertou 30,7% de campo. Também houve jogos em que Jones foi negligenciado no ataque. Nova York é sempre melhor quando seu atacante de 1,80m está envolvido.

jogar 2:12 O jogo recorde de 42 pontos de Napheesa Collier leva Lynx às semifinais Napheesa Collier empata o recorde da WNBA com mais pontos em um jogo de playoff com 42 pontos ao liderar o Lynx às semifinais.

Por que o Lynx pode ganhar o título: Nenhum outro time na liga move a bola, compartilha a bola e consegue tantos olhares abertos quanto o Minnesota. O ataque foi treinado de forma brilhante e tem a combinação certa de talentos para fazer tudo funcionar. A química do Lynx foi elogiada durante todo o ano como a razão pela qual um time escolhido entre o sexto e o nono lugar na pré-temporada venceu três quartos de seus jogos, foi o melhor time da WNBA após o intervalo olímpico e é o segundo colocado no ranking. playoffs.

O Lynx terminou em primeiro lugar no campeonato em assistências e taxa de chutes assistidos. Collier está prosperando no sistema de Cheryl Reeve e tendo a melhor temporada de sua carreira. Se o Lynx se apoiar no brilho de Collier no poste alto e baixo, e Kayla McBride, Bridget Carleton e Alanna Smith arremessarem de longe como fizeram durante toda a temporada – Minnesota é o líder da liga em porcentagem de arremessos de 3 pontos – o Lynx poderia conquistar seu quinto título, o que quebraria o empate com o Houston Comets e o Seattle Storm pelo maior número na história da WNBA.

Que falha fatal poderia custar o campeonato ao Minnesota? Das quatro equipes restantes, o Lynx é o menos físico. Por si só, isso não significa muito, especialmente a forma como Minnesota passa e chuta. Mas se esses tiros não estão caindo, qual é o Plano B de Minnesota? O Lynx classificou-se na metade inferior da liga em quase todas as categorias de rebotes. Apenas os Mystics chegaram à linha de falta com menos frequência que o Lynx. Minnesota não vencerá com pontos de segunda chance ou lances livres. A aquisição de Myisha Hines-Allen em meados de agosto para a temporada regular ajuda, mas o Lynx ainda precisa jogar no espaço e não em um scrum de rúgbi.

jogar 2:41 Alyssa Thomas lidera enquanto Sun elimina Caitlin Clark, Fever Os 25 pontos e nove assistências de Caitlin Clark não são suficientes para o Sun derrotar o Fever e enfrentar o Lynx nas semifinais.

Por que o Sol pode ganhar o título: Por outro lado, físico é exatamente como Connecticut, terceiro colocado, gostaria de jogar. Thomas e Brionna Jones prosperam com o contato. Marina Mabrey e DiJonai Carrington são jogadoras do tipo “na sua cara”. Connecticut jogou no ritmo mais lento da liga e permitiu o menor número de pontos por jogo. O choque de estilos com o Minnesota torna o confronto semifinal muito mais interessante.

Thomas, como sempre, é a chave. O ataque passa por ela e ela deve fazer grandes números para que Connecticut derrote os melhores times da liga. Mas Mabrey é o fator X definitivo. Adquirida em uma troca logo antes do intervalo do All-Star, ela oferece arremessos de 3 pontos que o Sun não tinha antes. Mabrey fez 42,4% de suas tentativas de 3 pontos em 16 jogos da temporada regular com o Sun após sua troca de Chicago, depois obteve a melhor média do time de 22 pontos por jogo na vitória do playoff da primeira rodada sobre o Indiana.

Que falha fatal poderia custar o campeonato a Connecticut? Mesmo com Mabrey, esta não é uma boa equipe de arremesso de 3 pontos. Carrington atira 25,0% de profundidade. DeWanna Bonner está com 29,4%. O Sun ficou em 11º na classificação de 3 pontos – e isso fica ainda pior se o armador Tyasha Harris não puder ir. Ela sofreu uma lesão no tornozelo no jogo 1 contra o Fever e perdeu o jogo 2. Harris, um arremessador de 3 pontos de 39,5% e média de 10,5 PPG, é o tipo de defensor que Connecticut precisa contra jogadores como Courtney Williams de Minnesota ou em um possível confronto nas finais. com Ionescu ou Jackie Young dos Aces. Harris ficou em 16º lugar na liga em vitórias defensivas. Sem ela, Mabrey sai do banco e passa a ser titular – e tem que segurar a bola muito mais.

jogar 2:05 Ases avançam atrás de grandes jogos de A’ja Wilson e Kelsey Plum A’ja Wilson e Kelsey Plum se combinam para marcar 53 pontos enquanto os Ases vencem o Storm para avançar para as semifinais dos playoffs da WNBA.

Por que os Ases podem ganhar o título: Se Chelsea Gray é Chelsea Gray. Becky Hammon sabe que receberá uma grande produção de Wilson em todos os jogos. Talvez nenhum jogador na história da liga tenha sido tão brilhante quanto Wilson. Kelsey Plum e Young conseguiram se destacar em grandes momentos este ano, mesmo que não tenham sido tão consistentes como nas últimas duas temporadas.

Mas a melhor versão de Gray faltou principalmente nesta temporada. A lesão no pé que ela sofreu nas finais do ano passado durou até o início da temporada. Gray não fez sua estreia até 19 de junho, e mostrou apenas vislumbres de sua personalidade “incômoda” durante a maior parte da segunda metade da temporada regular, à medida que o progresso vinha lentamente. Então Gray surgiu na série do primeiro turno contra Seattle. Ela acertou alguns arremessos importantes e olhou completamente para trás com 16 assistências em dois jogos. Ela se moveu bem e jogou 32 minutos em ambos os jogos (Gray jogou pelo menos esse número de minutos em apenas um outro jogo nesta temporada). Os Ases do quarto colocado agora têm seus quatro grandes de volta, o núcleo que rendeu títulos consecutivos da WNBA.

Que falha fatal poderia custar o campeonato a Las Vegas? Os Ases cederam 98 pontos para um time do Phoenix Mercury sem Brittney Griner no terceiro jogo da temporada. Desde então, Hammon parece estar diariamente em sua equipe na defesa. Las Vegas conseguiu parar de forma mais consistente a partir do final de agosto e início de setembro, quando conquistou nove vitórias em seus últimos 10 jogos da temporada regular. Os Ases também perderam apenas 0,6 pontos por jogo a mais este ano do que no ano passado. A defesa simplesmente não tem sido tão confiável. Wilson, que ganhou o prêmio de Jogador Defensivo do Ano da WNBA em 2022 e 2023, teve uma temporada estatística ainda melhor este ano, com recordes de carreira em bloqueios e roubos de bola, e teve a terceira classificação defensiva mais alta da liga. Kiah Stokes foi o único outro jogador de Las Vegas a terminar entre os 50 primeiros.