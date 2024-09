Senador Rodrigo Cunha reafirma compromisso com a reeleição de Denys Reis

Na última sexta-feira, o senador da República Rodrigo Cunha esteve em Penedo para participar de um ato em apoio à reeleição do vereador Denys Reis, seu fiel aliado na região.

Graças à articulação política de Denys, o município de Penedo já recebeu mais de R$ 10 milhões em recursos públicos, fruto das emendas parlamentares do senador Rodrigo Cunha.

Durante o seu pronunciamento, realizado nas principais ruas da cidade, o senador destacou a importância do trabalho de Denys como vereador: “Denys é meu amigo e um apoiador leal. Através dele, conseguimos trazer inúmeros investimentos para a saúde de Penedo, contribuindo com a gestão do prefeito Ronaldo Lopes”, afirmou Cunha.

O evento contou com a presença de familiares e amigos do vereador, além do primo e presidente do Penedense, Aerton Reis, que se juntaram ao movimento pelas ruas de Penedo.