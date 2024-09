Sentença de Cain Velasquez marcada para o mês que vem após ele se declarar culpado de tentativa de homicídio

Cain Velasquez deve ser sentenciado por um juiz na Califórnia após se declarar culpado de uma série de acusações, incluindo tentativa de homicídio.

O ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC deve comparecer ao tribunal em 18 de outubro para sua sentença, depois que seu julgamento estava originalmente marcado para começar na segunda-feira. O homem de 42 anos que evitou o julgamento agora enfrenta qualquer coisa, desde liberdade condicional até prisão perpétua como punição, embora esta última seja altamente improvável, dado o acordo de confissão de culpa de Velasquez com os promotores.

Na declaração original abordando a decisão de Velasquez de não contestar, o que basicamente significa que ele está aceitando a punição no caso sem realmente admitir a culpa, o gabinete do promotor público do Condado de Santa Clara declarou especificamente que “ele enfrenta pena de prisão”.

Supondo que a sentença prossiga conforme o planejado, sem ser redefinida para uma data posterior, Velasquez logo descobrirá seu destino após ter sido preso pela primeira vez em fevereiro de 2022. Ele foi detido e acusado após uma perseguição de carro em alta velocidade de 17 quilômetros atrás de um veículo que continha Harry Goularte, um homem acusado de molestar o filho de Velasquez em uma creche de propriedade da mãe de Goularte.

Velasquez disparou vários tiros de uma pistola calibre .40 no veículo, o que resultou no padrasto de Goularte, Paul Bender, sendo atingido no braço. Ele sofreu ferimentos sem risco de vida como resultado.

Quando a perseguição de carro terminou, Velasquez foi preso sem incidentes pelo Departamento de Polícia de Morgan Hill e recebeu uma série de acusações que o mantiveram atrás das grades por oito meses antes de finalmente receber fiança.

Após a prisão de Velasquez, o promotor público declarou que o histórico de buscas do ex-combatente em seu telefone revelou “buscas por ‘caso de agressão sexual em que a família da vítima revida'” e “casos de agressão sexual em que a família da vítima revida”.

“Este réu decidiu se tornar juiz, júri e carrasco”, disse o promotor público do Condado de Santa Clara, Jeff Rosen, em uma declaração. “Suas ações colocaram em perigo espectadores inocentes, incluindo crianças pequenas e seus pais, que poderiam ter sido feridos ou mortos quando ele atirou em sua vítima pretendida. Temos uma excelente aplicação da lei neste condado. Deixe-os fazer o trabalho deles.”

Desde que foi liberado, Velasquez voltou a treinar na American Kickboxing Academy em San Jose, Califórnia, onde continuou a trabalhar e até mesmo a enfrentar lutadores em promoções como o UFC e o Bellator.