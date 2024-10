Seqüestrador de Beverly Hills esfaqueado fatalmente, confronto selvagem diante das câmeras

Reproduzir conteúdo de vídeo





Beverly Hills foi palco de um pesadelo na vida real, quando um suposto sequestrador tentou arrancar uma menina dos braços de seu pai em plena luz do dia – acabando esfaqueado na briga e morrendo mais tarde.

Espectadores capturaram parte do incidente no sábado… mostrando o pai ferido implorando desesperadamente para que alguém ligasse para o 911 enquanto segurava sua filha, segura novamente em seus braços – enquanto o suspeito voltava sua fúria para um Bom Samaritano que tentou intervir .

Na filmagem, o agressor ensanguentado é visto mergulhando no vidro traseiro do carro do homem que só quer ser identificado como Brian. Mais tarde, ele disse ao ABC7 de Los Angeles que estava claro que o agressor estava passando por um surto psicótico ou reagindo às drogas.

Brian explicou que conseguiu dar alguns socos no agressor, que tentou fugir com seu cachorro – com imagens mostrando o carro de Brian passando por um cruzamento e caindo em uma cerca viva durante o caos.

Em uma cena posterior, o suspeito ferido é mostrado no chão após ser abordado por policiais. A polícia de Beverly Hills confirmou que ele não sobreviveu após o intenso confronto, morrendo no hospital.

A polícia de Beverly Hills divulgou um comunicado dizendo que o suspeito foi esfaqueado pelo pai no confronto inicial. Eles disseram que o suspeito e a vítima estavam na calçada quando o suspeito atacou. O pai, que cooperava com a polícia, também teria ficado ferido.