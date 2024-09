Setembro Amarelo: MPAL lança nesta terça (10) campanha pela valorização da vida

O Ministério Público de Alagoas lançou nesta terça-feira (10) a Campanha Setembro Amarelo, que, este ano, terá como tema “Você Não É o Problema!”. Sediado no Cesmac, o lançamento reuniu cerca de 180 alunos da rede pública, que puderam assistir palestras sobre valorização da vida e enfrentamento ao suicídio com profissionais de diversas áreas.

“O nosso objetivo maior é conscientizar as pessoas que elas não são o problema e precisam pedir ajuda para encontrar uma forma de sair dessa situação de desesperança que se encontram. Elas precisam entender que essa dor tem solução”, afirmou a promotora de Justiça Micheline Tenório, coordenadora da campanha.

Ela destaca ainda que todos têm um papel muito importante na prevenção ao suicídio, principalmente a família e demais pessoas que convivem com alguém que está passando por algum momento de dificuldade. Pensando nisso, o MPAL criou um folder com informações sobre o assunto.

“Estamos lançando um folder explicativo sobre os sinais, sobre a necessidade de se procurar ajuda, pois é extremamente importante que a gente tenha um olhar treinado e de empatia com o próximo. As pessoas dão sinais e a gente precisa estar alerta”, informou a promotora Micheline.

Diálogo com os jovens

O estudante Ricardo Zumba, de 16 anos, aprovou a iniciativa do Ministério Público de Alagoas. Para ele, é importante que a temática da valorização da vida seja debatida com a população, principalmente com os jovens, para que eles entendam que não estão sozinhos.

“Sabemos que na realidade que vivemos hoje existem vários fatores que levam ao suicídio, mas temos que ter consciência que tirar a própria vida não é a solução. Temos que conhecer os nossos valores, quem somos e quem vamos nos tornar. A ajuda dos pais também conta muito para a prevenção do suicídio”, afirmou Ricardo.

Representando a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Anne Kelly Ferreira Martins, informou que a participação dos adolescentes no lançamento da campanha do MPAL soma-se às outras ações que a Pasta já vem realizando ao longo do ano no enfrentamento ao suicídio.

“Trouxemos alunos de duas escolas para participarem desse momento, assistindo às palestras sobre a importância da vida e prevenção ao suicídio, reforçando aquilo que já trabalhamos em nossas unidades de ensino”, afirmou chefe da 1ª Gerência Especial de Educação da Seduc.

Valorização da vida

O lançamento da campanha contou com a participação do procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, que ressaltou o compromisso do MPAL com o bem-estar da população, o que perpassa pela valorização da vida.

“Diante do sofrimento existencial que se observa hoje, principalmente entre os jovens, é fundamental que o Ministério Público seja fomentador dessa discussão. É importante ter esse olhar para o sofrimento existencial com a expectativa de redução nos índices dos danos causados”, declarou o PGJ.

De acordo com o promotor de Justiça José Antônio Malta Marques, diretor do CAOP, outro problema que tem preocupado os profissionais que atuam na área da infância e da saúde se refere à automutilação. Para ele, todos os esforços que possam reverter essa situação, trazendo outras perspectivas de vida aos adolescentes, são muito bem-vindos.

“Temos constatado que o problema da automutilação infelizmente tem crescido em todo o estado de Alagoas. O Ministério Público, com essa campanha, sai à frente, trazendo o assunto para a discussão. Se conseguirmos salvar uma vida sequer com os nossos esforços, já vai ter valido à pena”, destacou o promotor José Antônio.

Mesa de honra

Compuseram a mesa de honra o PGJ, Lean Araújo; os promotores de Justiça Micheline Tenório e José Antônio Malta Marques; o professor João Lucas Porto Lima da Silva, do Cesmac; o secretário-executivo de Coordenação de Políticas Públicas de Prevenção à Violência da Seprev, Fábio Roberto Oliveira; a supervisora de Atenção Psicossocial da Sesau, Tereza Cristina; a chefe da 1ª Gerência Especial do Estado da Seduc, Anne Kelly; e o presidente do projeto Manu Omena, Joanisio Omena.

Atendimento

O evento contou com equipe multidisciplinar da Secretaria de Estado da Educação, bem como com alunos do curso de Psicologia do Cesmac, que estiveram à disposição dos adolescentes caso eles precisassem de algum tipo de atendimento ou orientação.

Redes sociais

Vale destacar que a campanha contará com depoimentos em vídeo que serão veiculados durante todo o mês de setembro nas redes sociais do Ministério Público de Alagoas. No evento, foram apresentados, em primeira mão, dois desses depoimentos, com relatos do jornalista Mariano Gomes e do advogado Joanisio Omena.

Material

Durante o mês, também serão distribuídas fitas amarelas com o lema da campanha e serão afixados cartazes em locais de grande circulação para reforçar a mensagem de conscientização. Foram produzidos ainda um folder e uma cartilha voltada à imprensa com dicas sobre como abordar notícias sobre suicídio.

Para conferir o folder: clique aqui.

Para acessar a cartilha para jornalistas: clique aqui.

Campanha

A campanha “Setembro Amarelo – Você Não É o Problema!” é uma realização do MPAL, por meio do Núcleo de Defesa da Saúde Pública (CAOP), em parceria com o Cesmac, Seduc e Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (Seprev).