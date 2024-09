Shailene Woodley defende o compartilhamento da carta de Melania Trump após a tentativa de assassinato de Donald

Shailene Woodley está se defendendo da reação que recebeu por compartilhar Melania Trump declaração de após a tentativa de assassinato de Donald Trump … admitindo que está perplexa com a forma como as pessoas podem desejar a morte de alguém – não importa o quão controversos sejam.

A atriz disse a Bustle que compartilhou a primeira página da carta de Melania em julho nas redes sociais porque achou um belo lembrete de que, por trás do drama político de Trump, ele ainda é um ser humano, com filhos e netos – e desejar sua morte não é compassivo.

Shailene relembrou… “Eu estava pensando: ‘Esquecemos que duas vidas humanas foram tiradas?’ Duas pessoas morreram. Isso é devastador. Não conseguia entender como as pessoas falavam sobre algo com tanta paixão.”

A estrela de “Big Little Lies” explicou que não compartilhou a segunda página da declaração da ex-primeira-dama porque era mais política… acrescentando casualmente que se esqueceu completamente da postagem, porque ela tem “uma vida” e não tem “viva de acordo com o que a mídia social diz.”

Só quando uma amiga lhe mandou uma mensagem perguntando se ela estava bem é que Shailene se pesquisou no Google e percebeu que sua postagem não agradou às pessoas. Ela diz que realmente a incomodava que as pessoas estivessem bravas só porque ela estava grata pela morte do marido de Melania.