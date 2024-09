Shailene Woodley revela que é “muito sexual” e critica a pornografia por esse motivo

Ea atriz de ollywood Shailene Woodley nunca foi de se esquivar de falar o que pensa ou desafiar as normas sociais. Conhecida por seus papéis em Pequenas Grandes Mentiras e A Culpa é das Estrelasela ganhou reputação não apenas como uma atriz talentosa, mas também como defensor apaixonado de causas ambientais e autenticidade pessoal.

Seja discutindo sobre vida sustentável ou quebrando ideias ultrapassadas sobre relacionamentos e sexo, Shailene é sempre refrescantemente franca. E recentemente, ela abriu-se sobre seus pensamentos sobre como o sexo é retratado na mídia de hojeprincipalmente nos EUA, e ela não se conteve.

No Ela é médica podcast, Shailene expressou sua frustração com a forma como o sexo é frequentemente mostrado nos EUA, especialmente na pornografia. Ela não mediu palavras, comparando a forma como o sexo é apresentado a “bacon pendurado na frente de um cachorro“Na opinião dela, as representações tradicionais do sexo erram o alvo, reduzindo-o a uma performance superficial em vez de algo mais significativo.”A maneira como o sexo é apresentado na superfície neste país é tão fabricada”, disse ela. “É uma performance em vez de verdadeira intimidade, vulnerabilidade e conexão.”

Shailene, que se descreve como uma “pessoa muito sexual”, enfatizou que muitas pessoas podem nem perceber o que estão perdendo quando consomem essas representações.Se as pessoas soubessem o que é possível com sexo, elas olhariam para pornografia e diriam: ‘Meu Deus, isso é como junk food’,'” ela acrescentou. Para ela, é como vender “McDonald’s” quando há algo muito mais rico e nutritivo para experimentar. Prazer, ela insiste, é muito mais profundo quando é baseado em uma conexão real.

Shailene fala sobre sexo, intimidade e por que a pornografia não é a resposta

Com base em sua própria vida, Shailene revelou que teve a sorte de descobrir esses insights cedo, graças a um relacionamento positivo com um antigo parceiro.Tive muita sorte na minha vida quando jovem, descobrindo a mim mesma e ao meu corpo, por ter um parceiro na época que amava dançar.“, ela compartilhou. Para ela, sexo é como uma dança: “Estamos trocando energia. Às vezes a dança é um tango muito rápido, e às vezes é um groove muito lento.”

Shailene tem sentimentos tão fortes sobre este assunto que ela deseja ela poderia ajudar a reformular a educação sexual. “Eu queria, de certa forma, poder fazer educação sexual… e pensar: ‘Como podemos consertar isso?Ela defende uma compreensão mais autêntica do sexo que priorize a conexão, o prazer e a vulnerabilidade em detrimento das versões fabricadas que dominam nossas telas.