Shania Twain provoca a colaboração de Taylor Swift da maneira mais inesperada, e os fãs estão em frenesi

Shania Twaina icônica estrela da música country conhecida por sucessos como Homem! Eu me sinto como uma mulher! e Isso não me impressiona muitorecentemente despertou o entusiasmo dos fãs com um simples, mas elegante Instagram publicar. Como artista vencedor do Grammy que influenciou gerações de músicos Shania conhece bem os holofotes.

Aos 59 anos, Shania ainda comanda o palco com seu contínuo Venha residência em Las Vegas. Recentemente, ela comemorou seu aniversário com uma apresentação repleta de estrelas, incluindo uma aparição surpresa de Boyz II Homensprovando que esta “rainha durona” não mostra sinais de desaceleração.

Mas desta vez, sua escolha de roupa deixou os fãs entusiasmados por um motivo diferente. Em sua postagem no Instagram, Shania ostentava um cardigã azul brilhante da linha de produtos “1989” de Taylor Swift, combinando-o com leggings pretas, tênis e um boné de beisebol casual.

Com uma legenda que dizia: “Alegre-se, Nashville! A cidade já está me tratando bem antes dos prêmios country @peopleschoice #PCCAs“, os fãs rapidamente começaram a especular sobre um potencial colaboração entre Shania e Taylor.

Os fãs enlouquecem após postagem no Instagram

Não demorou muito para que os seguidores de Shania enlouquecessem de empolgação, inundando a seção de comentários com esperanças de um dueto. Um fã exclamou: “Meu Deus, o TAYLOR SWIFT CARDIGAN AHH uma colaboração entre Shania e Taylor, quando???”

Outro fã perguntou ansiosamente: “Cardigan 1989, podemos esperar uma colaboração? isso seria realmente incrível! Duas das minhas rainhas favoritas!“A excitação em torno desta potencial parceria decorre da admiração aberta de Taylor por Shania, com Taylor frequentemente a cita como uma grande influência em sua carreira musical.

Embora nada oficial tenha sido confirmado, esta não é a primeira vez Shania e Taylor geraram rumores de colaboração. No ano passado, Shania compartilhou um mash-up de seu hit Homem! Eu me sinto como uma mulher! com Taylor Olha o que você me fez fazercausando um frenesi semelhante entre os fãs. As duas estrelas ainda apareceram no palco juntos no American Music Awards de 2019silenciando quaisquer rumores de rivalidade.

Enquanto Shania se preparava para suas tarefas de anfitriã no Prêmio People’s Choice Country em Nashvilleos fãs continuaram esperando por uma colaboração surpresa no evento. Mesmo que uma apresentação conjunta não estivesse programada, a possibilidade de uma parceria musical entre essas duas rainhas do country-pop continua tentadora.