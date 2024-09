Shannon Sharpe ‘envergonhada’ por transmissão ao vivo de sexo, admite que Instagram não foi hackeado

A lenda do Denver Broncos falou sobre o incidente chocante em seu programa “Nightcap” há poucos minutos… e ele está atribuindo tudo ao fato de não ser muito conhecedor de tecnologia.

“Obviamente, estou envergonhado por alguém que é extremamente reservado.” Sharpe disse… acrescentando que está “decepcionado” consigo mesmo – não por se envolver no ato, mas pelas consequências, especialmente como isso afetou as pessoas em seu círculo.

Quanto a algumas especulações na Internet em torno da transmissão, Sharpe negou que tenha sido uma encenação ou uma pegadinha – alegando que ele simplesmente jogou o telefone na cama antes de se ocupar com uma mulher não identificada… e por sorte, todos os botões certos estavam pressionado para ir ao vivo.

Os dois eventualmente mudaram o clima e brincaram sobre o assunto … e Sharpe ainda afirmou que está mantendo o telefone no carro antes do sexo avançar.

Como informamos anteriormente, Sharpe rapidamente se tornou um tema quente nas redes sociais… depois do perfil do Hall of Fame foi ao vivo durante um aparente ato sexual. Sua página postou uma história logo depois… alegando que sua conta foi hackeada.