Shannon Sharpe não enfrentará disciplina da ESPN por causa de transmissão de sexo

Uma fonte da rede nos disse… A ausência de Sharpe no “First Take” de quinta-feira não teve nada a ver com o que aconteceu em seu Instagram há cerca de 24 horas – já que seus dias de folga habituais são quintas e sextas-feiras.

Quanto à posição de Sharpe em toda a cena pornográfica… sua conta no Instagram inicialmente alegou que ele foi hackeado – embora em seu programa “Nightcap” na noite de quarta-feira ele tenha confessado que realmente era ele.

Ele acrescentou que está “desapontado” consigo mesmo pela forma como as consequências de tudo isso afetaram as pessoas em seu círculo – embora ele tenha pelo menos conseguido compartilhar algumas risadas com seu co-apresentador, Chade Johnson.