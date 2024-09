Shaquille O’Neal nega que esteja em foto viral de PDA com mulher

Detetives de mídia social podem relaxar… Shaquille O’Neal diz que NÃO é o homem da foto do PDA que circulou por toda a internet na terça-feira.

Se você ainda não viu… a selfie foi postada por Maria Ozuna Teachey para seus mais de 200 mil seguidores no Instagram no início desta semana – e a mostrava na frente de um espelho com os braços de um homem grande em volta dela.

Por causa do tamanho do cara, muitos acreditaram que era o Big Diesel – afinal, o cara parecia super alto e muito musculoso – e ele aparentemente tinha mãos e pés grandes também.

Mas, o membro do Hall da Fama da NBA de 2,10 metros rapidamente encerrou as especulações horas atrás… escrevendo na página IG da WorldStar que ele “não é o garoto”.

Maria – que se descreve como criadora de vídeos – não respondeu a toda a atenção… mas removeu a foto de seu IG.

Claro, esta não é a primeira vez que Shaq é citado em rumores de namoro … lembre-se de quando ele foi visto com Brittany Renner no jantar do ano passado? Muitos pensaram que eles também eram um item, mas TMZ Sports confirmado eles não eram nada mais do que amigos de longa data.

O’Neal só foi casado uma vez… com uma personalidade e produtor de TV Shaunie O’Neal. Eles se divorciaram em 2011.

O homem de 52 anos teve vários relacionamentos desde então, incluindo um com Laticia Rolle e outro com uma estrela do reality Nicole ‘Hoopz’ Alexandre.