Shavkat Rakhmonov não está preocupado com Conor McGregor cortando a linha para disputar o título se ele vencer o retorno ao UFC

Shavkat Rakhmonov entende que o retorno de Conor McGregor é um grande sucesso de bilheteria, mas ele ainda acha que é a opção mais óbvia para ter a próxima chance pelo título dos meio-médios do UFC — mesmo que o ex-campeão de duas divisões faça sucesso em sua luta de retorno.

Rakhmonov parece ser o provável candidato número 1 ao título de 170 libras, que atualmente está em jogo para Belal Muhammad após a vitória do agora campeão sobre Leon Edwards no UFC 304. “Nomad” disse ao MMA Fighting que lhe foi oferecida uma chance pelo título contra Muhammad no UFC 307 em outubro, e ele aceitou, mas alega que Muhammad recusou devido ao momento da luta.

Caso McGregor retorne para lutar contra Michael Chandler — o que foi inicialmente agendado como uma luta de meio-médios para acontecer no UFC 303 em junho — antes de Rakhmonov assinar um contrato para lutar contra Muhammad, o poder de estrela de McGregor pode potencialmente tornar as coisas obscuras, como a história sugere. Independentemente disso, Rakhmonov acredita que o UFC manterá sua palavra.

“Para ser honesto, eu nem penso em quando Conor vai lutar, [and] quando ele vai estar pronto”, disse Rakhmonov ao MMA Fighting. “Eu não penso sobre tudo isso. Ele está se preparando para lutar há muito tempo, mas ainda não conseguiu fazer isso. Então, na minha cabeça, eu realmente não penso nele [maybe] vencendo essa luta em três anos. [Is that] vai fazer alguma coisa?

“Eu entendo que ele é uma grande estrela, mas na minha cabeça, não vejo isso sendo possível. Acredito que o UFC é a melhor e mais justa organização, então acredito que eles farão tudo certo.”

Rakhmonov, de 29 anos, finalizou todos os 18 oponentes, incluindo os seis lutadores que enfrentou no UFC. Em sua mais recente apresentação, o peso meio-médio número 3 no ranking MMA Fighting Global Rankings se tornou o primeiro lutador a finalizar Stephen Thompson no UFC 292 em dezembro passado.

Embora Rakhmonov não acredite que McGregor tenha motivos para pular a linha caso o momento seja favorável ao astro irlandês, ele admite que uma luta com McGregor certamente o interessaria caso fosse oferecida — embora não seja algo que ele esteja buscando.

“Então, sim, quem não quer lutar com Conor agora?” Rakhmonov disse. “Mas, para ser honesto, eu nem penso nisso para mim. O mais importante é ganhar o cinturão, e esse é meu foco.”