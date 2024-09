Shavkat Rakhmonov responde a Belal Muhammad: ‘Você tem um caso de memória seletiva?’

Shavkat Rakhmonov e Belal Muhammad continuam sua guerra de palavras.

No UFC 304, Muhammad conquistou o título dos meio-médios do UFC com uma dominação de cinco rounds sobre o rival Leon Edwards. Após sua vitória, muitos presumiram que Rakhmonov seria o primeiro na fila para enfrentar o recém-coroado campeão, e Rakhmonov revelou recentemente que, de fato, lhe foi oferecida uma chance pelo título em outubro, que Muhammad recusou, com Rakhmonov então sugerindo que Muhammad não estava cumprindo sua declaração de que seria um campeão ativo.

Em resposta, no sábado, Muhammad rebateu Rakhmonov, dizendo que o lutador cazaque invicto não lutou em 2024 e, portanto, deveria lutar contra o ex-campeão Kamaru Usman em uma disputa de desafiante nº 1. E como você pode imaginar, Rakmonov não pensa muito nessa ideia.

No domingo, Rakhmonov respondeu a Muhammad, apontando que “Remember the Name” parece ter esquecido que ele próprio ganhou uma chance pelo cinturão, apesar de uma paralisação de 14 meses.

Você tem um caso de memória seletiva ou simplesmente esqueceu que não lutou por 14 meses antes de disputar o cinturão? https://t.co/BKLdRzZvhy – Shavkat “Nômade” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) 1 de setembro de 2024

“Você tem um caso de memória seletiva ou simplesmente esqueceu que não lutou por 14 meses antes de disputar o cinturão?”

No final das contas, parece que esses dois acabarão resolvendo suas diferenças dentro do octógono, já que o próprio Muhammad brincou recentemente que o UFC só parece interessado nessa próxima luta. No entanto, o campeão dos meio-médios não vai deixar Rakhmonov dar a última risada nisso, e então prontamente rebateu sugerindo que ele nem está se envolvendo com o verdadeiro Rakhmonov.

“Memória seletiva? Quem está tuitando para você, mano? Não tem tradução para isso em cazaque.”

Se esses dois acabarem lutando um contra o outro, pode não ser este ano. Com o calendário do UFC quase completo para o resto de 2024, as únicas oportunidades restantes para o confronto seriam no UFC 309 em 16 de novembro no Madison Square Garden em Nova York, ou no UFC 310 em 7 de dezembro na T-Mobile Arena em Las Vegas. Acredita-se que o UFC 309 será encabeçado pelo tão esperado confronto entre Jon Jones e Stipe Miocic, enquanto o UFC 310 ainda não tem um evento principal.