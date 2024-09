Shelby Daniele, estrela do atletismo universitário, morre aos 23 anos

Shelby Daniel – um atleta universitário que quebrou recordes na California Polytechnic State University – faleceu de acordo com um comunicado da universidade.

O departamento de atletismo da universidade divulgou um comunicado via Instagram na sexta-feira… dizendo que ficou profundamente triste ao saber do falecimento do ex-atleta que, segundo eles, tinha um coração notável. Cal Poly não revelou a causa da morte.