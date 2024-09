Shelley Duvall fez um último show para levantar seu ânimo enquanto a saúde piorava

Como informamos, o trailer do filme indie sangrento “The Forest Hills” caiu na sexta-feira … e os fãs ficaram empolgados e chateados – vendo a atriz icônica em um último filme após sua morte em julho.

No final das contas, ela decidiu arriscar – e como Dan nos conta: “Ela realmente se mostrou à altura da ocasião”.

Shelley teve mobilidade limitada durante as filmagens e usou uma cadeira de rodas… mas a equipe queria trabalhar com ela tão desesperadamente que trouxeram o set para sua casa no Texas e trabalharam sua falta de mobilidade na personagem.