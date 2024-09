Shelley Duvall vista no filme ‘The Forest Hills’, último projeto antes da morte

Atriz lendária e estrela icônica do terror Shelley Duval fez um retorno emocionante no filme indie sangrento “The Forest Hills” antes de sua morte em julho – seu primeiro trabalho como atriz 22 anos depois de anunciar sua aposentadoria.

Bem a tempo para a temporada de Halloween, o trailer recém-lançado do filme revela a história arrepiante de um homem assombrado por visões de pesadelo de se tornar um lobisomem e seu relacionamento tenso com mamãe – interpretada por Duvall – depois de sofrer um traumatismo craniano acampando em Catskill, em Nova York. floresta.

Shelley disse ao New York Times no início deste ano, ela estava ansiosa para voltar a atuar após sua aposentadoria em 2002… e quando o diretor Scott Goldberg continuou conversando com ela sobre seu novo projeto, ela decidiu se inscrever.