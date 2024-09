Shohei Ohtani atinge 50 bases roubadas e 50 home runs

15h57 horário do Pacífico – Shohei Ohtani conseguiu… ele acabou de lançar seu 50º home run da temporada com uma explosão na sétima entrada contra os Marlins – tornando-o o primeiro jogador a ter uma temporada com 50 HRs e 50 bases roubadas.

15h31 horário do Pacífico – Shohei Ohtani acaba de chegar ainda mais perto da história… ele acaba de fazer seu 49º home run da temporada na sexta entrada do duelo dos Dodgers na tarde de quinta-feira com os Marlins.

Shohei Ohtani está à beira da história… já que a superestrela do Los Angeles Dodgers roubou a base número 50 (e 51) na temporada – e o rebatedor agora precisa de apenas mais dois home runs para se tornar o primeiro jogador 50/50 em História da Liga Principal de Beisebol!

Ohtani não perdeu muito tempo. O momento aconteceu no início do primeiro turno do jogo matinê dos Dodgers contra o Miami Marlins. Com Shohei em segundo e companheiro de equipe Freddie Freeman na primeira, os dois executaram um roubo duplo. O arremesso do receptor acertou Ohtani no saco … mas o homem da terceira base não conseguiu acertar a marcação a tempo.

Ohtani roubou 50 sacolas! Ele precisa de apenas dois home run para me tornar o primeiro jogador 50/50 de todos os tempos pic.twitter.com/81ptl70vtQ – Falando de Beisebol (@TalkinBaseball_) 19 de setembro de 2024

Pouco depois do término do turno, a equipe de campo dos Marlins foi buscar a base histórica e retirou-a do campo. Se vai para a coleção pessoal de Ohtani ou para Cooperstown, ainda não está claro.

O destaque japonês teve uma reação bastante fria… mas é difícil ignorar a temporada incrível que ele teve no primeiro ano com os Dodgers. Em 149 jogos este ano, Ohtani tem média de rebatidas de 0,287, 0,978 OPS e 110 RBIs, além de todas as bolas longas.

E isso é de um jogador que saiu da cirurgia de Tommy John, que o manteve como DH em tempo integral dos Dodgers nesta temporada depois assinando um contrato de US$ 700 milhões.

Agora, ele está a apenas dois passos de fazer história – e com o ritmo em que está – é provável que estabeleça o recorde mais cedo ou mais tarde.

O DH de 30 anos terá a chance de acertar os pontos históricos na frente dos fiéis de Los Angeles (supondo que ele não acerte dois hoje) … enquanto o time volta para casa para uma partida de seis jogos contra o Colorado Rockies e os San Diego Padres.