Shohei Ohtani, do Dodgers, acerta 46º home run e empata recorde da carreira

LOS ANGELES — Shohei Ohtani fez seu 46º home run da temporada, igualando seu recorde na carreira, e o Los Angeles Dodgers derrotou o Cleveland Guardians por 4 a 0 no domingo, em uma partida que empatou recordes.

Com a temperatura do primeiro arremesso de 103 graus, igualando-se à mais alta da história do Dodger Stadium, Ohtani acertou um solo de 450 pés na linha do campo direito contra Tanner Bibee no quinto inning, que foi revisado para ver se era justo.

“Estávamos curiosos sobre o porquê de demorar tanto para assistir ao replay”, disse o companheiro de equipe dos Dodgers, Max Muncy. “Talvez os caras em Nova York estivessem admirando tanto quanto nós.”

Ohtani tem 22 home runs de pelo menos 450 pés em sua carreira, todos desde 2021. São cinco a mais do que qualquer outro jogador nesse período.

Ohtani também rebateu 46 home runs em 2021 para o Los Angeles Angels em sua temporada unânime de MVP da American League. A estrela japonesa tem 46 bases roubadas em uma tentativa de se tornar o primeiro jogador da liga principal com uma temporada 50-50.

“Estou tentando ser menos consciente disso e mais focado em ter uma boa sensibilidade ao rebater e, sempre que possível, durante o jogo, seja roubando bases ou indo para a próxima base, é isso que estou tentando fazer”, disse Ohtani por meio de um intérprete.

Ele também está a um home run de empatar com Cody Bellinger em 2019 como o terceiro maior número de home runs em uma temporada na história dos Dodgers.

Ohtani terminou o dia com 2 de 4. Ele foi eliminado na primeira base no terceiro inning.

Quanto à temperatura escaldante, também estava 103 graus no primeiro arremesso do Jogo 1 da World Series de 2017 contra Houston. No domingo, os Dodgers forneceram um voucher para todos os fãs para uma garrafa de água grátis.

Jack Flaherty jogou 7⅓ innings, eliminando seis e permitindo quatro rebatidas. O nativo do sul da Califórnia está 5-1 desde que chegou em uma troca com Detroit. Ele disse que também estava indisposto na semana passada.

“Foi divertido quando você pega elementos diferentes como esse, muito frio ou muito quente”, disse Flaherty. “Foi só mais um desafio. Foi divertido. Você precisa de um pouco de preparação antes disso. Certifique-se de que tudo esteja se movendo e hidratado. Tenho certeza de que todos os outros estavam mais quentes do que eu lá fora.”

Muncy fez um home run para os Dodgers no oitavo, seu 12º em uma temporada encurtada por lesões.

Nas notícias sobre lesões do Dodgers, o arremessador Gavin Stone (inflamação no ombro direito) não lançará por 10 dias e depois se recuperará para ver onde está, de acordo com o gerente Dave Roberts. Seu status para a pós-temporada está em questão com 19 jogos restantes.

A ESPN Research e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.