Shohei Ohtani, do Dodgers, acerta o 48º HR — ‘Sem pressão’ buscando 50/50

MIAMI — A série recente do Los Angeles Dodgers no Atlanta Braves marcou a primeira vez em mais de três meses que Shohei Ohtani passou quatro jogos consecutivos sem um home run ou uma base roubada. Era uma rotina que ele não tinha desde 6 a 9 de junho.

Ohtani finalmente quebrou essa sequência na terça-feira, acertando um home run na terceira entrada na derrota por 11 a 9 para o modesto Miami Marlins.

Ohtani, que tem 48 home runs e 48 roubos com 11 jogos restantes, disse que está “a apenas uma coisinha de distância” de se sentir bem com a mecânica de seu swing novamente. Ele também negou sentir qualquer pressão para se tornar o primeiro jogador na história do beisebol a atingir a marca de 50/50 antes do fim da temporada regular.

“Sem pressão”, disse Ohtani por meio de um intérprete. “Só tentando manter rebatidas de qualidade, independentemente da situação. É algo que tenho tentado fazer ao longo de toda a temporada.”

Ohtani está atrás apenas de Aaron Judge (53) na liderança da liga principal em home runs e apenas de Elly De La Cruz (64) na liderança da liga principal em roubos de bola, com média de rebatidas de .287/.372/.611 — números que aparentemente o colocam no caminho para se tornar o primeiro rebatedor designado em tempo integral a ganhar um MVP, especialmente considerando a recente lesão nas costas da estrela do New York Mets, Francisco Lindor. O poder de Ohtani tem sido exibido ao longo do ano, mas sua média de rebatidas (.236) e porcentagem de base (.301) caíram desde o início de agosto.

Ultimamente, o gerente do Dodgers, Dave Roberts, disse que notou que o marco 50/50 está “na mente” de Ohtani, mesmo que não esteja necessariamente fornecendo pressão. Roberts observou Ohtani puxando arremessos com mais frequência em vez de pulverizá-los nas lacunas, o que está desencadeando mais oscilações predeterminadas em oposição a ver arremessos mais profundamente na zona de strike.

“E eu sinto que isso é um tanto natural”, disse Roberts. “Eu só acho que ele quer acabar logo com isso — mas com o fato de que ele ainda está tentando competir e nos ajudar a ganhar jogos de beisebol.”

Roberts recentemente abriu a porta para a possibilidade de Ohtani lançar na pós-temporada, dizendo que as chances são “muito pequenas”, mas “não zero”.

Ohtani tem feito sessões intermitentes de bullpen e pode enfrentar rebatedores em breve. Ele e os treinadores de arremessos dos Dodgers não falaram sobre ele contribuir fora do monte nos playoffs, uma circunstância que pode nem ser possível até a World Series. Mas Ohtani disse que todos eles se encontrarão quando o time retornar a Los Angeles neste fim de semana para discutir o resto de sua agenda de reabilitação.

Questionado se ele acredita que conseguiria fisicamente, dado o desgaste de retornar de uma grande cirurgia no cotovelo em um ambiente de alta pressão, Ohtani deu um sorriso irônico.

“Não tenho certeza”, ele disse.