Shohei Ohtani do Dodgers em 52/52; recorde de 14º jogo com HR, SB

LOS ANGELES — Shohei Ohtani estabeleceu um recorde da liga principal ao fazer um home run e roubar uma base no mesmo jogo pela 14ª vez, e o Los Angeles Dodgers se recuperou para derrotar o último colocado Colorado Rockies por 6 a 4 na noite de sexta-feira.

A vitória reduziu o número mágico dos Dodgers, líderes da NL West, para quatro, para garantir a divisão. Los Angeles já tem uma vaga garantida na pós-temporada.

O 52º home run e a 52ª base roubada de Ohtani permitiram que ele quebrasse a marca anterior de 13 jogos, com pelo menos um de cada, marcado por Rickey Henderson em 1986 com o New York Yankees.

“Ele está claramente apagado”, disse o gerente do Dodgers, Dave Roberts. “Acho que ele aumentou seu foco.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Teoscar Hernández acertou um home run de vantagem — seu 30º — abrindo o sexto inning que deu aos Dodgers uma vantagem de 4-3. Ele e Ohtani fizeram home runs no mesmo jogo 11 vezes.

“É ótimo ser companheiro de equipe do Shohei, principalmente pelas coisas que ele tem feito neste ano”, disse Hernández.

Os Dodgers marcaram duas corridas no sétimo. O rebatedor emergente Tommy Edman marcou no fly de sacrifício de Mookie Betts. Ohtani saiu com um single no campo interno para a primeira base e então roubou a segunda. Ele estava seguro na terceira em um erro de arremesso do defensor central Sam Hilliard e marcou no single no campo interno de Hernández.

Ohtani teve um home run de vantagem com dois eliminados no quinto depois que Andy Pages abriu o inning com um solo shot. Foi o 27º home run de Ohtani no Dodger Stadium, empatando com Cody Bellinger como o maior número em casa em uma única temporada.

“Ser capaz de cobrir a bola no topo da zona, acima da zona, ir para a parte maior do campo, é bem espetacular”, disse Roberts.

Ohtani fez uma rebatida simples no terceiro e terminou com sua 11ª performance de três rebatidas da temporada.

Ele emocionou a multidão de 49.073 pessoas depois que os torcedores da casa tiveram que assistir de longe na quinta-feira à noite, quando ele se tornou o primeiro jogador na história da liga principal a rebater 50 home runs e roubar 50 bases em uma temporada em Miami.

Os Rockies receberam home runs de Charlie Blackmon, Hilliard e Michael Toglia.

Alex Vesia (4-4) obteve a vitória com um inning de alívio. Michael Kopech lançou o nono para sua 14ª defesa.

Kyle Freeland (5-8) do Colorado levou a derrota, cedendo quatro corridas e sete rebatidas em seis innings. Ele eliminou dois e não deu walks a ninguém pela quarta vez nesta temporada.

Ryan Brasier lançou o primeiro inning para abrir o jogo do bullpen para os Dodgers.