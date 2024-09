Shohei Ohtani é o primeiro jogador 50/50 na história da liga principal

MIAMI — Shohei Ohtani permaneceu estoico enquanto contornava as bases no nono inning de quinta-feira, após outro home run prodigioso que apenas se somou ao que já havia sido uma das performances mais memoráveis ​​da história do beisebol. Mas ele cedeu momentos depois, enquanto fazia seu caminho através do desfile habitual de high-fives no banco de reservas. Ele sorriu timidamente, cerrou os dentes, ritmicamente abaixou os ombros, como se para transmitir espanto — constrangimento, até — por seu domínio implacável.

Aquele home run, de um jogador de posição inserido em um jogo que estava completamente fora de controle, foi seu terceiro da noite e o 51º da temporada. Ele impulsionou sua 10ª corrida, um recorde do Los Angeles Dodgers. E forneceu uma conclusão enfática para um jogo que viu Ohtani se tornar o primeiro jogador 50/50 na história do beisebol, ao mesmo tempo em que garantiu sua primeira viagem à pós-temporada da Major League Baseball.

Vinte e sete dias atrás, Ohtani chegou ao clube 40/40 com um grand slam walk-off. Ele então estabeleceu um novo marco, enquanto estava a caminho de se tornar potencialmente o primeiro rebatedor designado em tempo integral a ganhar um MVP, com uma performance de seis rebatidas, três home runs e dois roubos de bola em meio à derrota dos Dodgers por 20 a 4 para o Miami Marlins. Um time dos Dodgers que passou um verão inteiro elogiando as façanhas de Ohtani está ficando sem maneiras de explicá-las.

“Eu quase chorei, para ser honesto com você”, disse o veterano shortstop Miguel Rojas. “Foi muita emoção, por causa de tudo o que acontece nos bastidores que testemunhamos todos os dias. É um momento muito legal. Todos nós sabemos do que ele é capaz de fazer, mas para ele atingir essa marca — é muito incrível.”

Ohtani começou a viagem de sete jogos dos Dodgers com três home runs e duas bases roubadas de 50/50, então adicionou apenas um home run e um roubo nos primeiros seis. Quando o final da série do LoanDepot Park chegou na quinta-feira, parecia uma aposta segura que o marco de Ohtani esperaria até que os Dodgers voltassem para casa. Mas Ohtani abriu com uma dupla de line-drive na parede no campo centro-direito, então pegou seu 50º roubo ao colocar o pé por baixo de uma marcação do terceira base dos Marlins, Connor Norby.

Um single no segundo inning foi seguido pela base roubada nº 51. Ohtani então adicionou uma dupla de duas corridas no terceiro — antes de ser eliminado tentando esticá-la para uma tripla — e seguiu com um home run de 438 pés no segundo deck do LoanDepot Park no sexto para seu 49º home run. Quando ele voltou a rebater no sétimo, os Dodgers tinham corredores na segunda e terceira com dois eliminados. A primeira base estava aberta, e os jogadores dos Dodgers começaram a olhar para o banco de reservas adversário para ver se os Marlins iriam intencionalmente dar walks para Ohtani.

“F— isso”, uma câmera de televisão mostrou o gerente dos Marlins, Skip Schumaker, dizendo em seu banco de reservas. “Tenho muito respeito por esse cara para que essa m— aconteça.”

Ohtani levou alguns hacks poderosos, mas então ele travou de volta. A contagem estava 1-2 quando o destro dos Marlins, Mike Baumann, foi para sua curva de junta pela segunda vez consecutiva, deixando-a perto do meio da zona de strike. Ohtani ficou para trás e despejou a oferta no Recess Sports Lounge localizado logo depois da cerca do campo central esquerdo, a 391 pés de distância, para o home run nº 50, estabelecendo um recorde na carreira e um recorde dos Dodgers.

“Para ele, saber que está bem ali na ponta da história”, disse o terceira base dos Dodgers, Max Muncy, “e de alguma forma ficar dentro de um arremesso e rebatê-lo em uma linha para o centro-esquerdo e não tentar ficar muito grande — você sabe que ele está pensando em rebater um home run, e ele rebate a 111 mph em uma linha na outra direção. É simplesmente incrível.”

Shohei Ohtani acerta um home run de três corridas e se torna o primeiro jogador na história da Major League Baseball a atingir 50 home runs e 50 bases roubadas em uma única temporada. (Foto de Kelly Gavin/MLB Photos via Getty Images)

O fã que garantiu a bola de beisebol deixou o estádio com ela na mão, negando a Ohtani uma peça bem merecida de memorabilia, mas não a alegria que ela lhe trouxe. Ohtani rugiu ao sair da caixa do batedor, batendo enfaticamente as mãos no treinador da primeira base Clayton McCullough enquanto fazia a curva. Depois, enquanto falava por meio de um intérprete, ele disse que estava “feliz” e “aliviado” por finalmente atingir o marco de 50/50.

“Eu acho que ele estava se sentindo bem, se sentindo sexy e sabia, tipo, ‘Estou prestes a fazer isso hoje'”, disse o colega superastro dos Dodgers, Mookie Betts. “Quero dizer, ele poderia ter feito quatro home runs hoje. Estou sem palavras.”

Uma multidão de 15.548 pessoas estava presente para testemunhar o feito histórico de Ohtani e o aplaudiu de pé, o que o levou a sair do banco de reservas para uma chamada de cortina. Ohtani reconheceu os fãs, o arremessador que serviu o home run e, em seguida, o banco de reservas dos Marlins — incluindo Schumaker, que não queria atrapalhar a história.

“Eu acho que é uma jogada ruim — em termos de beisebol, karma, deuses do beisebol”, disse Schumaker sobre dar walks intencionalmente para Ohtani. “Você vai atrás dele e vê se consegue tirá-lo. Acho que por respeito ao jogo, íamos atrás dele. Ele fez o home run. Isso é parte do acordo. Ele fez 50 deles. Ele é o jogador mais talentoso que já vi. Ele está fazendo coisas que eu nunca vi feitas no jogo antes, e se ele tiver mais alguns desses anos de pico, ele pode ser o melhor a jogar o jogo.”

Logo após o jogo, os Dodgers embarcaram em um voo para casa para se preparar para uma série de fim de semana contra o Colorado Rockies. A comemoração pós-jogo se limitou a um brinde com champanhe. O técnico Dave Roberts reconheceu que eles tinham garantido uma vaga no playoff, mas os lembrou que o objetivo era mais uma vez levar a National League West — onde eles têm uma vantagem de quatro jogos sobre o San Diego Padres — e, finalmente, vencer a World Series.

Ele também elogiou Ohtani, tanto por chegar à sua primeira pós-temporada — ele jogou em 866 jogos de temporada regular na carreira sem chegar aos playoffs, o maior número entre jogadores ativos — quanto por fazer o que nenhum jogador jamais havia feito. Muitos dos presentes na sala usavam camisetas pretas comemorativas 50/50 que tinham sido impressas com antecedência.

“Se estou sendo honesto”, disse Ohtani mais tarde, “era algo que eu queria superar [with] o mais rápido possível porque as bolas estavam sendo trocadas toda vez que eu estava rebatendo.”

Ohtani se tornou o primeiro jogador com três home runs e duas bases roubadas no mesmo jogo, de acordo com a ESPN Research. Ele é o segundo jogador desde pelo menos 1901 com seis rebatidas em um jogo, incluindo cinco para bases extras — juntando-se a outro Dodger, Shawn Green, que fez quatro home runs em 2002. Ele também é o primeiro jogador desde que as RBIs se tornaram oficiais em 1920 com 10 RBIs e cinco rebatidas de base extra no mesmo jogo e apenas o sétimo a acumular 17 bases no total.

“Esse tem que ser o melhor jogo de beisebol de todos os tempos”, disse o segunda base do Dodgers, Gavin Lux. “Tem que ser. Não tem jeito. É ridículo. Nunca vi ninguém fazer isso, nem em ligas pequenas, então é loucura que ele esteja fazendo isso no mais alto nível.”

Foi solidificado no topo do nono, com os Dodgers já liderando por 11 corridas. Os Marlins convocaram Vidal Brujan, um super-jogador utilitário de 26 anos, e o assistiram lançar arremessos de 70 mph em um esforço para levá-los ao fim do jogo. Quando Ohtani voltou a rebater, um de seus melhores amigos no time, Teoscar Hernandez, implorou para que ele rebatesse a bola no vão do campo direito central para garantir um ciclo.

“Ele disse para bater uma tripla”, esclareceu Ohtani, falando em inglês, do armário vizinho.

“Em vez disso, ele acertou o deck superior”, disse Hernandez sobre uma bola que finalmente viajou 440 pés a 114 mph. “É por isso que não somos mais amigos.”