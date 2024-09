Shohei Ohtani é o primeiro jogador 50/50 na história da liga principal

MIAMI — Shohei Ohtani se tornou o primeiro jogador na história do beisebol a atingir o clube 50/50 na quinta-feira, e ele fez isso de forma dominante — com três home runs e duas bases roubadas em um jogo de seis rebatidas que levou o Los Angeles Dodgers a uma vitória de 20-4, garantindo a pós-temporada.

Ohtani abriu o jogo com uma dupla de line-drive na parede no campo centro-direito contra o titular do Miami Marlins, Edward Cabrera, e então pegou seu 50º roubo da temporada ao roubar a terceira base. Um single no segundo inning foi seguido pelo roubo da base nº 51. Ohtani então adicionou uma dupla de duas corridas no terceiro — antes de ser eliminado tentando esticá-la para uma tripla — e seguiu com um home run de 438 pés no segundo deck do LoanDepot Park no sexto para seu 49º home run.

Ohtani voltou a rebater com corredores na segunda e terceira e dois eliminados na sétima entrada, levando muitos a se perguntarem se os Marlins lançariam para ele. Eles lançaram — e Ohtani entregou, pegando uma bola curva de 1-2 de Mike Baumann e lançando-a por cima da cerca no campo esquerdo central para seu 50º home run da temporada.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Ohtani rugiu enquanto subia pela linha da primeira base, então saiu do banco de reservas para uma chamada de cortina após comemorar com os companheiros de equipe. Ele então riu enquanto voltava para o banco de reservas da primeira base no meio-inning seguinte — depois de rebater um home run de 440 pés do jogador de campo Vidal Brujan, do Marlins.

Os três home runs, seis rebatidas e 10 RBIs de Ohtani estabeleceram recordes na carreira. As 10 RBIs estabeleceram um recorde do Dodgers. Ele se tornou o primeiro jogador com três home runs e duas bases roubadas em um jogo desde pelo menos 1900 e o primeiro jogador desde que as RBIs se tornaram oficiais em 1920 com 10 RBIs e cinco rebatidas de base extra em um jogo. Ohtani também se tornou o segundo jogador desde pelo menos 1901 com seis rebatidas em um jogo, incluindo cinco para bases extras, de acordo com a ESPN Stats & Information.

O homem que garantiu uma temporada 40/40 com um grand slam decisivo em 23 de agosto encontrou outra maneira de fazer história em grande estilo.

A vitória convincente dos Dodgers garantiu a eles outra vaga nos playoffs. Para Ohtani, será a primeira. A estrela de duas vias jogou em 866 jogos sem chegar à pós-temporada, a maior quantidade entre jogadores ativos.

Em breve — oficialmente — isso chegará ao fim.