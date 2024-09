Shohei Ohtani faz ‘ouro’ na MLB: números históricos nas redes sociais após o 50º home run

Shohei Ohtani está pulverizando todos os números possíveis na MLB, e não apenas pelo que os japoneses conseguem com o Dodgers camisa.

Fora do campo, ele também está provando ser o líder que a MLB estava procurando para aumentar sua popularidade ao redor do mundo.

A MLB estava pronta para aproveitar o momento em que o astro japonês conseguiu seu 50º home run e 50º roubo de bola, marca alcançada na última quinta-feira na vitória contra o Miami Marlins, na Flórida.

Imediatamente após atingir o impensável 50-50 na mesma temporada, a MLB lançou toda sua artilharia midiática para ativar novos recordes de audiência para a Liga, entre eles publicaram slogans publicitários, venderam produtos com a imagem do craque japonês e usaram suas postagens nas redes sociais que resultaram em números espetaculares de audiência.

“Superando expectativas”, “Como esperado”, “Beisebol é outra coisa”, foram algumas das pautas comerciais que divulgaram, acrescentando inúmeros momentos de Ohtani a caminho de 50 home runs e 50 bases roubadas.

Um porta-voz da MLB disse que houve quase meio milhão de menções a Ohtani nas 24 horas seguintes à marca ser atingida, um recorde para a liga desde 2015.

Números inimagináveis

A repercussão em torno do jogador japonês é tão grande que no YouTube, Home run 50-50 de Ohtani recap ficou em primeiro e segundo lugar na lista de tendências da plataforma, e o canal da MLB atingiu nove milhões de visualizações na quinta-feira.

“A mídia social está fora de controle esta manhã. Não conseguimos postar conteúdo rápido o suficiente. E está sendo compartilhado mais do que qualquer coisa que já postamos”, disse o vice-comissário de negócios e mídia da MLB Jardim de Noé disse ao Sports Business Jornal.

Por outro lado, Ken Goldin da Goldin Auctions deu informações detalhadas sobre o equipamento Ohtani usado quando atingiu a marca de 50-50.

“Meu palpite é que o uniforme custaria mais de US$ 500.000, o bastão cerca de US$ 400.000 e a bola (do 50º home run) entre US$ 350.000 e US$ 500.000. E a bola para o terceiro home run do mesmo jogo custaria mais de US$ 100.000”, escreveu ele para ‘SBJ’.