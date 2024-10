Shohei Ohtani lidera vendas de camisas da MLB pela segunda temporada consecutiva

NOVA YORK – Shohei Ohtani liderou as vendas de camisas da Liga Principal de Beisebol pela segunda temporada consecutiva, ao mesmo tempo em que se tornou o primeiro jogador a atingir 50 home runs e 50 bases roubadas no mesmo ano.

A estrela do Los Angeles Dodgers foi seguida por Bryce Harper, da Filadélfia, Aaron Judge, do New York Yankees, e Mookie Betts, dos Dodgers, disseram a Major League Baseball e a subsidiária da associação de jogadores MLB Players Inc., na segunda-feira.

Os quatro primeiros colocados permaneceram inalterados em relação à lista anunciada no intervalo do All-Star. Ohtani ficou em sétimo lugar em 2022, quando Betts liderou a lista.

Francisco Lindor, do New York Mets, subiu duas posições, para o quinto lugar, deixando o lesionado outfielder do Atlanta, Ronald Acuña Jr., e o Yankees, Juan Soto, uma posição cada.

Jose Altuve, de Houston, subiu duas posições, para o oitavo, e Fernando Tatis Jr., de San Diego, caiu para nono. Nolan Arenado do St. Louis Cardinals subiu um para o 10º lugar.

Corey Seager, do Texas, caiu duas posições, para 11º, e Vladimir Guerrero, de Toronto, subiu duas posições, para 12º. Trea Turner, da Filadélfia, permaneceu em 13º, Elly De La Cruz, de Cincinnati, subiu um para 14º e Pete Alonso, do Mets, caiu três para 15º.

Manny Machado, de San Diego, subiu dois para 16º, José Ramírez, de Cleveland, foi novo no top 20 em 17º e Freddie Freeman, dos Dodgers, subiu dois para 18º.

O arremessador dos Dodgers, Clayton Kershaw, juntou-se à lista em 19º lugar, após fazer sua estreia na temporada em 25 de julho, após uma cirurgia no ombro.

Adley Rutschman, de Baltimore, caiu quatro posições, para 20º. Matt Olson, de Atlanta, e Bo Bichette, de Toronto, saíram da lista.