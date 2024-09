Shohei Ohtani rouba a 57ª base, a maioria por jogador japonês

DENVER – O rebatedor designado do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, acertou seu 54º home run da temporada na noite de sexta-feira contra o Colorado, depois de roubar o número 57 da base para ultrapassar Ichiro Suzuki ao máximo em uma única temporada por um jogador nascido no Japão.

Ohtani terminou 4 de 5, incluindo um par de simples e um duplo, e fez quatro corridas na vitória dos Dodgers por 11-4. Ele agora tem 24 rebatidas em suas últimas 34 rebatidas.

“Shohei, ele deu um show”, disse o empresário dos Dodgers, Dave Roberts.

Ohtani está fazendo um ataque sério na Tríplice Coroa, liderando a Liga Nacional em homers (54) e RBIs (130). Ele aumentou sua média para 0,309, ficando atrás apenas de Luis Arráez, dos Padres (0,314 depois de fazer 3 de 5 contra os Diamondbacks na noite de sexta-feira) na corrida pelo título de rebatidas.

Ele lançou uma explosão imponente de três corridas no segundo convés no Coors Field na sexta entrada, em uma mudança do apaziguador das Montanhas Rochosas, Anthony Molina. Foi sem dúvida logo de cara, com a multidão lotada explodindo instantaneamente, um show antecipado antes da queima de fogos de artifício que o aguardava após o jogo.

“[Ohtani] bate a bola com muita força porque ele balança forte e é um homem forte”, disse o técnico dos Rockies, Bud Black. “Ele é um talento realmente inacreditável”.

Suas 408 bases totais nesta temporada são as segundas na história da franquia. Babe Herman estabeleceu o recorde de 416 em 1930.

Os Dodgers estão agora com 38-12 nesta temporada, quando Ohtani vai para o quintal.

“Ele está preso”, disse o companheiro de equipe Chris Taylor. “Ele está definitivamente em uma zona agora. Ele está sentindo isso. Estamos todos apenas observando ele continuar a ter um bom ano e ele está terminando forte.”

No segundo turno, Ohtani – usando sapatos com uma foto de seu cachorro, Decoy – roubou o segundo lugar para eclipsar a marca da Suzuki estabelecida em 2001 com Seattle. Suzuki jogou pelos Mariners, pelo New York Yankees, pelo Miami e depois retornou brevemente a Seattle ao longo de uma carreira que durou 19 temporadas.

Ohtani roubou com sucesso 34 bases consecutivas sem ser pego. É a segunda sequência mais longa na história da franquia, atrás apenas dos 38 anos de Davey Lopes em 1975.

Ohtani tem 57 de 61 tentativas de base roubada na temporada.

A Associated Press contribuiu para este relatório.