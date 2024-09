Shota Imanaga, do Cubs, e 2 relievers se combinam para não rebater os Pirates

CHICAGO — Shota Imanaga não ficou decepcionado quando foi removido após sete entradas sem rebatidas e 95 arremessos.

“Na verdade, ele nem sabia que tinha um jogo sem rebatidas acontecendo, o que é engraçado”, disse o técnico do Chicago Cubs, Craig Counsell.

Nate Pearson e o novato Porter Hodge completaram uma entrada perfeita para finalizar a vitória por 12 a 0 sobre o Pittsburgh Pirates na quarta-feira à noite, o primeiro jogo sem rebatidas dos Cubs no Wrigley Field desde 1972.

“Isso é 100% sobre cuidar de Shota e garantir que estamos fazendo a coisa certa para ele”, disse Counsell. “Não é divertido fazer isso, mas quando você está priorizando a saúde do jogador e não sabe o que vai acontecer daqui para frente, queremos que ele permaneça saudável.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Este foi quase um no-hitter que quase nunca foi. O terceira base do Cubs, Isaac Paredes, cometeu três erros no jogo, incluindo um erro de arremesso na segunda jogada do jogo que permitiu que Bryan Reynolds chegasse à base. A jogada foi originalmente considerada uma rebatida e depois alterada para um erro.

Imanaga (12-3) eliminou sete e concedeu duas walks, lançando 66 arremessos para strikes.

Canhoto de 31 anos em sua primeira temporada com os Cubs depois de arremessar no Japão por oito temporadas, Imanaga não registrou nenhuma eliminação no oitavo inning nesta temporada e fez um recorde de 103 arremessos.

Ele precisou de 25 arremessos para passar do segundo inning. Ele elogiou o catcher Miguel Amaya, que posou para fotos com os três arremessadores após o último out.

“Miggy estuda os rebatedores, e houve algumas ocasiões hoje em que havia um arremesso específico que eu queria lançar, Miggy tinha um sinal diferente, e eu simplesmente confiei nele e deu certo”, disse Imanaga por meio de um intérprete. “Não posso agradecê-lo o suficiente.”

Imanaga concordou em janeiro com um contrato de US$ 53 milhões por quatro anos. Chicago pagou uma taxa de postagem de US$ 9.825.000 para o Yokohama BayStars da Liga Central do Japão.

“A maneira como ele trabalha, a presença, a confiança que ele mostra lá, cada arremesso é com intenção”, disse Amaya. “Ele é um grinder.”

Com Imanaga e Hodge, é o primeiro jogo sem rebatidas combinado na história da MLB a ter um novato começando e terminando o jogo, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information.

O no-hitter anterior de Chicago foi de Zach Davies, Ryan Tepera, Andrew Chafin e Craig Kimbrel no Dodger Stadium em 24 de junho de 2021. Chicago não lançava um no-hitter no Wrigley Field desde Milt Pappas contra San Diego em 2 de setembro de 1972 — Pappas estava a um arremesso de um jogo perfeito quando o árbitro Bruce Froemming chamou a bola quatro em um arremesso de contagem total para Larry Stahl. Garry Jestadt então saiu.

Chicago encerrou uma sequência de 4.147 jogos regulares e de pós-temporada no Wrigley Field sem um no-hitter, o segundo mais longo para um time em um único estádio atrás de Pittsburgh, de acordo com a Opta. Os Pirates nunca tiveram um no-hitter em 4.773 jogos no Forbes Field de 1909 a 1970.

Os jogadores do Cubs comemoraram quando o shortstop Dansby Swanson lançou para o primeira base Michael Busch o último eliminado após a rebatida rasteira de Oneil Cruz, mas ficaram mais calados do que durante as comemorações após jogos sem rebatidas individuais.

Swanson insistiu em permanecer no jogo apesar da derrota.

“Ele faz seu trabalho da mesma forma todos os dias, não importa se teve um bom ou um mau desempenho”, disse Swanson em Imanaga. “Ele está sempre querendo melhorar. Ele está sempre fazendo a rotina que precisa fazer para poder voltar a jogar em cinco dias e ser capaz de lançar bem. Ele está sempre preparado. Ele tem seu próprio jeito de fazer as coisas e tem total orgulho e responsabilidade em fazer isso.”

Este foi o quarto jogo sem rebatidas nesta temporada, após esforços de jogo completo de Ronel Blanco, de Houston, contra Toronto, em 1º de abril, Dylan Cease, de San Diego, em Washington, em 25 de julho, e Blake Snell, de San Francisco, em Cincinnati, em 2 de agosto.

Nico Hoerner, Pete Crow-Armstrong e Swanson tiveram cada um três dos 17 hits de Chicago, com Swanson e Crow-Armstrong ambos terminando um triplo abaixo do ciclo. Foi apenas o sexto no-hitter na história da MLB em que um time superou o outro em pelo menos 17 hits, de acordo com a ESPN Stats & Information.

Domingo Germán (0-1), que fez um jogo perfeito no ano passado pelo New York Yankees contra Oakland, permitiu sete corridas — seis merecidas — e nove rebatidas em três entradas.

Seiya Suzuki acertou uma rebatida simples RBI no primeiro, e Chicago abriu uma vantagem de 4 a 0 no segundo quando Crow-Armstrong fez uma dupla de pontuação e Happ acertou uma rebatida simples de duas corridas.

O home run de duas corridas de Swanson e o solo de Crow-Armstrong aumentaram a liderança para 7-0 no terceiro. Cody Bellinger acertou um home run de duas corridas no sexto contra Kyle Nicolas.

Rowdy Tellez, de Pittsburgh, permitiu o single RBI de Miles Mastrobuoni no oitavo, a terceira saída do primeira base no monte nesta temporada.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.