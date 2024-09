Show de Chris D’Elia interrompido por homem tendo convulsão, capturado em vídeo

O comediante acabou de postar um clipe em seu Instagram mostrando sua performance no Levity Live em Oxnard, CA no fim de semana passado, quando o assustador incidente de saúde aconteceu… começando quando o homem tombou para trás na cadeira e Chris o verificou verbalmente.

Alguns caras o carregam para longe do palco para conseguir atendimento médico… e Chris brinca que sua parte sobre o Mês do Orgulho deve ter sido demais para o cara… o que provoca alguns suspiros, levando um membro da audiência a dizer o a piada está chegando muito cedo.

Isso se transforma em um conjunto completo do comediante apenas sobre esse incidente… com quase 15 minutos de duração sobre o público e sua reação à experiência alarmante. Ele também conversa com alguns colegas de trabalho do cara que precisava ser levado embora e eles dizem que ele vai ficar bem.