Show pós-luta do UFC Vegas 97: Sean Brady é uma ameaça ao título depois de superar Gilbert Burns?

Sean Brady conquistou a maior vitória de sua carreira no sábado, superando Gilbert Burns por uma vitória por decisão unânime no UFC Vegas 97. Onde isso coloca Brady na disputa pelo título dos meio-médios, e para onde Burns vai a partir daqui depois de sofrer sua terceira derrota consecutiva?

Após o evento Fight Night de sábado, Jed Meshew do MMA Fighting se junta a E. Casey Leydon para destrinchar todas as maiores histórias após o UFC Vegas 97, incluindo a vitória de Brady e o que isso significa para o resto da divisão dos meio-médios. Outros tópicos discutidos incluem a vitória de Natalia Silva sobre Jessica Andrade, a aposentadoria inesperada de Matt Schnell, uma das lesões oculares mais desagradáveis ​​que você verá, alguma controvérsia de árbitro no início da noite e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 97 acima. Uma versão somente de áudio do show pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você obtenha seus pods.