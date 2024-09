Sidney Crosby está “bastante otimista” sobre extensão do Pittsburgh Penguins

LAS VEGAS — Sidney Crosby não sabe quando o acordo será assinado, mas o capitão do Pittsburgh Penguins também está confiante de que um acordo não está longe.

Falando na etapa norte-americana da turnê de imprensa da NHL/NHLPA na segunda-feira, Crosby disse que espera assinar uma extensão de contrato antes que o time comece a temporada regular em 9 de outubro.

“Estou bem otimista de que isso vai ser feito”, disse o tricampeão da Stanley Cup em um salão de baile no luxuoso hotel Encore na Las Vegas Strip. “Não sei em que dia especificamente, mas tem sido muito positivo. Não tem sido um processo difícil.”

Elegível para assinar desde 1º de julho, Crosby está pronto para entrar na temporada final de um contrato de 12 anos e US$ 104,4 milhões, com um impacto salarial de US$ 8,7 milhões.

O nativo de Cole Harbour, Nova Escócia, chegou aos playoffs em 16 temporadas consecutivas, de 2007 a 2022, mas ele e os Penguins ficaram de fora das duas últimas primaveras enquanto tentavam se reestruturar em torno de um núcleo envelhecido composto por Crosby, Evgeni Malkin, Kris Letang e Erik Karlsson.

Pittsburgh ficou a um ponto de conseguir isso em 2022-23, antes de perder por três em abril.

“Estávamos bem ali”, disse Crosby. “Terminamos muito fortes. Todos nos sentimos muito bem em aguentar firme do jeito que aguentamos. Só esperamos ser um pouco mais consistentes em algumas áreas.”

Ele vem de uma campanha de 42 gols e 94 pontos, na qual terminou empatado em 12º na disputa pela pontuação da liga, e não mostra sinais de que vá desacelerar.

Sidney Crosby está entrando no último ano de um contrato de 12 anos com Pittsburgh. Justin Berl/Getty Images

Crosby, 37, entrará em 2024-25 a apenas quatro pontos de 1.600 em sua carreira e foi nomeado um dos seis primeiros jogadores do Canadá para o torneio 4 Nations Face-Off em fevereiro – o mais próximo que o hóquei masculino teve de um torneio melhor contra melhor desde a Copa do Mundo de Hóquei de 2016.

“Você realmente não sabe a trajetória de tudo e como você vai se sentir mentalmente, fisicamente”, disse Crosby quando perguntado por quanto tempo ele planeja continuar jogando. “Tudo o que você pode fazer é realmente avaliar a cada ano e partir daí… Eu me sinto muito bem. Estou [as] animado para ir ao campo de treinamento, pois eu estava no meu primeiro ano. A paixão e esse tipo de coisa está tudo lá.”

Os Penguins, no entanto, não parecem perto de ser um dos principais concorrentes para ganhar outro campeonato. O gerente geral e presidente de operações de hóquei Kyle Dubas está tentando andar na linha de permanecer competitivo com um núcleo do lado errado dos 30, enquanto ao mesmo tempo também olha para um futuro eventual que não inclui Crosby e companhia.

Pittsburgh negociou o astro ala e agente livre irrestrito Jake Guentzel antes do prazo final de negociações da temporada passada, apesar de estar na disputa pelos playoffs.

“[Dubas] tem que fazer o que é melhor para o clube — esse é o trabalho dele”, disse Crosby, duas vezes vencedor do Hart Trophy como MVP da liga. “Estou aqui há tempo suficiente para entender que sempre há desafios que vêm com isso, provavelmente ainda mais com o nosso time. Isso é algo que eu estou bem ciente. Quando ele está olhando para o que tem que fazer, ele tem que abordar de uma certa maneira. Como jogador, eu tenho que fazer o mesmo. Isso é apenas hóquei.”

Os Penguins contrataram os atacantes Kevin Hayes, Anthony Beauvillier, Cody Glass e o jovem Rutger McGroarty neste verão, mas o grupo que ficou aquém há cinco meses continua praticamente intacto.

Crosby disse estar confiante de que uma reformulação, redefinição ou reconstrução do elenco — qualquer que seja o termo usado — seja possível imediatamente.

“Alguns times conseguiram passar por essa transição um pouco mais rápido ou um pouco diferente dos outros”, ele disse. “É definitivamente possível… como jogador, porém, você sempre quer vencer. É por isso que você joga o jogo.”