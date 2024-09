Simone Biles faz tatuagem de ‘J’ no dedo anelar, aparente homenagem a Jonathan Owens

Simone Biles tirou um tempo de sua turnê pós-Olimpíadas esta semana para fazer uma nova tatuagem no dedo… e, olha só, parece ser uma homenagem a Jonathan Owens .

O sete vezes medalhista de ouro passou por aqui Sidney Smith de comprar em Phoenix, Arizona. durante uma breve pausa em suas aparições no Ouro sobre a América mostra … e ela primeiro teve um pequeno “J” gravado em sua mão esquerda.

Smith nos conta que, além da carta, ela também fez com que Biles fizesse uma tatuagem no pescoço que dizia “Made In Heaven”.