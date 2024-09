Simone Biles garante que tem ‘muitos’ equipamentos para Bears agora, depois do drama da jaqueta dos Packers

A Cidade Ventosa agora pode soltar um grande suspiro… Simone Biles acaba de garantir TMZ Esportes ela tem tantas roupas de Chicago em seu armário agora que não deveria haver mais trajes dos Packers com ela no Soldier Field daqui para frente.

Biles, é claro, irritou muitos torcedores do Bears com seu guarda-roupa no início deste verão … quando ela foi vista na casa de seu marido Jonathan Owens‘Agosto. 17 jogos da pré-temporada com um toque de no logotipo do Green Bay é a jaqueta dela.