Simulação do draft da WNBA 2025: Qual time escolherá Paige Bueckers?

Caitlin Clark foi a primeira escolha do início ao fim no draft simulado da WNBA de 2024 da ESPN. Paige Bueckers, da UConn, pode estar na mesma posição em 2025.

Para o draft simulado inicial da WNBA da ESPN para 2025, a ordem das escolhas não foi estabelecida. Os times da loteria em ordem de probabilidades para a escolha nº 1 são: Los Angeles Sparks, Dallas Wings, Chicago Sky e Washington Mystics. Até que a loteria do draft seja realizada — provavelmente em dezembro — para definir a ordem oficial, nós os listaremos nesta ordem.

Tenha em mente que Dallas tem uma troca de escolha com Chicago por meio da troca de Marina Mabrey de 2023. Então, se o Sky ficar mais alto que o Wings na loteria, eles trocarão de posição.

Além disso, o Golden State Valkyries se juntará à liga em 2025 como seu 13º time. A WNBA não anunciou detalhes do draft de expansão ou onde o Valkyries será encaixado no draft regular, que tradicionalmente é em abril.

Por enquanto, colocamos o Golden State em 5º, logo após as escolhas da loteria. Os dois últimos times de expansão da WNBA, Chicago em 2006 e Atlanta Dream em 2008, selecionaram o 6º e o 8º na primeira rodada, respectivamente. (O Dream inicialmente recebeu a escolha nº 4 em seu primeiro draft, mas trocou por um jogador veterano e a escolha nº 8.)

Por fim, listaremos 12 escolhas de primeira rodada, já que a WNBA retirou a seleção de primeira rodada de 2025 das Aces como penalidade após a investigação envolvendo as alegações da ex-jogadora das Aces, Dearica Hamby, contra o time.

Se Bueckers for a primeira seleção em 2025, será apenas a segunda vez que guardas foram selecionadas como nº 1 no draft da WNBA em anos consecutivos. Isso aconteceu anteriormente em 2019 (Jackie Young de Notre Dame para Las Vegas) e 2020 (Sabrina Ionescu de Oregon para o New York Liberty).

Clark era a primeira escolha projetada para 2024, mesmo antes de confirmar no final de fevereiro que se juntaria à WNBA este ano, evitando uma temporada adicional em Iowa por meio da isenção da COVID-19 de 2020-21.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Bueckers é uma veterana redshirt que perdeu 2022-23 com uma lesão no joelho. Ela pode retornar à faculdade para 2025-26, por meio da isenção da COVID-19. Mas em uma postagem nas redes sociais na segunda-feira, ela escreveu “último” dia da mídia na UConn, e parece provável que ela termine sua carreira universitária nesta temporada.

Clark teve uma primeira temporada excepcional na WNBA, ajudando a revitalizar uma franquia do Indiana Fever que está de volta aos playoffs pela primeira vez desde 2016. Espera-se que Bueckers ajude muito a franquia como novata também.

Chicago, que entrou para a WNBA em 2006, nunca teve uma escolha nº 1 — e não pode ter uma em 2025 por causa da troca de escolhas (a menos que a Sky faça outra troca, o que parece improvável). Dallas — a franquia começou em Detroit em 1998, mudou-se para Tulsa e depois para o Texas — teve uma, em 2021. Mas essa seleção, Charli Collier, não joga na WNBA desde 2022. Washington, que também foi lançada em 1998, teve apenas a escolha nº 1: Chamique Holdsclaw em 1999; ela jogou 12 temporadas e foi seis vezes All-Star.

Los Angeles, uma franquia original da WNBA de 1997, teve duas escolhas nº 1, ambas superestrelas: Candace Parker em 2008 e Nneka Ogwumike em 2012. Parker, que se aposentou antes desta temporada, foi duas vezes MVP e ganhou três títulos da WNBA. Ogwumike foi a MVP de 2016 e ganhou um campeonato naquela temporada; ela está atualmente jogando com o Seattle Storm na primeira rodada.

O Sparks chegou aos playoffs em 20 das primeiras 24 temporadas da liga. Mas eles estão agora em uma seca de playoffs de quatro temporadas e terminaram com um recorde de 8-32, o pior da liga, este ano. Los Angeles teve duas escolhas de loteria em abril, ambas atacantes: No. 2 Cameron Brink e No. 4 Rickea Jackson. Brink sofreu uma lesão no joelho em junho e ficou fora da temporada. Jackson jogou todos os 40 jogos, com média de 13,4 pontos e 3,9 rebotes.

Quanto Bueckers poderia ajudar a trazer um pouco de brilho de volta aos Sparks? Muito, mas teremos que esperar para ver se a loteria dá essa chance a Los Angeles.

UConn | armador | 6 pés-0 | veterano

Bueckers voltou forte na temporada passada depois de perder 2022-23 com uma lesão no joelho. Ela teve uma média de 21,8 pontos, 5,3 rebotes e 4,0 assistências, levando os Huskies ao Final Four. Em suas três temporadas na UConn, ela arremessou 53,3% do campo, 41,9% atrás do arco. Ela se sente confortável em qualquer posição de guarda e também é uma boa defensora.

USC | ala-pivô | 6-3 | veterano

Ela foi nomeada Jogadora Mais Aprimorada no Pac-12 na temporada passada, após uma média de 19,4 pontos e 11,0 rebotes como júnior em Stanford. Ela se transferiu para sua cidade natal, Los Angeles, para jogar na USC nesta temporada. Ela está apenas 2-para-7 atrás do arco na faculdade, então é algo que ela pode adicionar ao seu jogo. Depois de chegar às semifinais da WNBA no ano passado, Dallas venceu apenas nove jogos em 2024 e teve a pior classificação defensiva da WNBA, então os Wings têm muito a descobrir para 2025. Iriafen pode ajudar.

A transferência de Kiki Iriafen de Stanford para a USC na primavera foi uma das maiores mudanças na offseason do basquete universitário feminino. Soobum Im/Getty Images

LSU | ala pequeno | 6-1 | veterano

Morrow é de Chicago e pode voltar para lá; sua ex-companheira de equipe da LSU, Angel Reese, foi uma novata bem-sucedida para o Sky nesta temporada. Morrow jogou para DePaul em sua cidade natal em suas duas primeiras temporadas de faculdade, depois se transferiu para a LSU na última temporada. Uma ala forte nas tabelas, Morrow tem uma média de 11,9 rebotes em três temporadas de faculdade. Ela teve uma média de 16,4 PPG e 10,0 RPG com os Tigers na temporada passada. Ela arremessou 24,3% atrás do arco na faculdade, então uma melhora lá seria um ponto positivo.

UConn | ala-armador | 5-10 | júnior

Fudd jogou em apenas 42 jogos universitários, com média de 13,1 pontos, 2,4 rebotes e 1,4 assistências. Por que ela se projeta como uma escolha de loteria agora? Seu potencial, quando saudável, é muito alto. A parte “saudável” tem sido difícil; Fudd jogou 25 jogos como caloura, 15 como segundanista e apenas dois no ano passado antes de perder o resto da temporada com uma lesão no joelho. Se Fudd puder ter uma temporada saudável e produtiva em 2024-25, ela ainda pode voltar para UConn ou ir para a WNBA.

5. Valquírias do Golden State: Olivia Miles

Notre Dame | armador | 5-10 | júnior

Miles entrou cedo para Notre Dame; ela jogou seis partidas durante a temporada 2020-21, depois teve seu primeiro ano oficial em 2021-22. Ela sofreu uma lesão no joelho na final da temporada regular de Notre Dame em 2023, perdendo a pós-temporada e toda a temporada passada. Suas estatísticas quando saudável têm sido fortes, já que ela tem uma média de 13,6 pontos, 6,2 rebotes e 6,8 assistências para o Irish. Assim como Fudd, ela pode retornar à faculdade em 2024-25.

6. Washington Mystics (de Atlanta): Shyanne Sellers

Maryland | armador | 6-2 | veterano

Sellers é uma jogadora do tipo faz-tudo que pode prosperar para os Mystics. Ela teve uma média de 15,6 pontos, 5,5 assistências e 5,8 rebotes na temporada passada para os Terps. Sellers arremessou 32,6% atrás do arco, mas ela pode pegar mais cestas de 3 pontos nesta temporada e fazer disso uma parte maior do seu jogo.

7. New York Liberty (de Phoenix): Dominique Malonga

França | centro | 6-6

No momento, este draft não parece forte para jogadoras de post. Malonga, que só completa 19 anos em novembro, entrou para o time olímpico francês este ano. Com seu tamanho e potencial, ela pode ser uma escolha de primeira rodada, mesmo que não jogue na WNBA em 2025.

UCLA | ala-pivô | 6-4 | júnior

Novamente, pode não haver muitas postagens de alta qualidade para a primeira rodada, então uma jogadora como Barker pode ser mais procurada. Mesmo sendo uma verdadeira júnior, ela seria elegível para o draft porque fará 22 anos em 2025. Barker jogou seus dois primeiros anos na Texas A&M antes de se transferir para a UCLA. Ela teve uma média de 12,2 pontos e 7,6 rebotes na temporada passada, enquanto fez respeitáveis ​​23 de 67 cestas de 3 pontos.

Texas | armador | 5-6 | veterano

Harmon jogou 12 partidas no ano passado e então sofreu uma lesão no joelho que encerrou sua temporada em dezembro. No entanto, ela recebeu uma dispensa por dificuldades em agosto, então ela tem mais duas temporadas de elegibilidade para a faculdade. Então ela pode não se declarar para o draft de 2025. Uma excelente jogadora bidirecional conhecida por sua defesa tenaz com a bola, Harmon tem uma média de 11,7 pontos, 6,3 assistências e 4,9 rebotes no Texas.

10. Chicago Sky (de Connecticut): Te-Hina Paopao

Carolina do Sul | guarda | 5-9 | sênior

Ela poderia ter ido para o draft de 2024, mas optou por jogar uma quinta temporada (segunda na Carolina do Sul depois de três no Oregon) por meio da isenção da COVID-19. Paopao ajudou os Gamecocks a vencer o campeonato nacional na temporada passada, fazendo impressionantes 46,8% de suas cestas de 3 pontos (87 de 186), com média de 11,0 pontos e 3,7 assistências.

Notre Dame | ala-armador | 1,85 m | veterano

Citron teve uma média de 17,3 pontos, 5,5 rebotes e 2,7 assistências na temporada passada para Notre Dame. Ela arremessou 37% atrás do arco na faculdade (122 de 330), e isso pode continuar a crescer como um ponto forte. A reputação de Notre Dame em colocar guardas bem-sucedidos na WNBA também ajuda Citron.

Kentucky | armador | 5-6 | estudante de pós-graduação

Amoore, assim como Paopao, optou por ficar por um quinto ano. Ela ficou na Virginia Tech por quatro temporadas, depois seguiu o técnico Kenny Brooks quando ele assumiu no Kentucky. Como é o caso de Harmon, há alguma preocupação sobre sua pequena estatura. Ainda assim, Amoore tem sido uma ótima pontuadora e facilitadora na faculdade, com média de 14,7 pontos e 5,2 assistências em sua carreira no Hokies, enquanto arremessou 36,1% da faixa de 3 pontos. Como ela joga na SEC este ano será um fator em sua avaliação do draft.