Sindicato da polícia – Tyreek Hill foi “pouco cooperativo” durante abordagem de trânsito

O sindicato que representa os policiais de Miami-Dade disse em um comunicado na segunda-feira que Tyreek Hill “não cooperou” e só foi “redirecionado” para o chão enquanto estava algemado durante sua detenção antes do jogo do Miami Dolphins no domingo porque ele não obedeceu às ordens de sentar.

“Antes do jogo dos Dolphins ontem, ocorreu um incidente em que Tyreek Hill foi algemado antes de ser liberado. Primeiro, para deixar claro, em nenhum momento ele foi preso. Ele foi brevemente detido para a segurança dos policiais, após dirigir de uma maneira que colocava a si mesmo e aos outros em grande perigo”, disse Steadman Stahl, presidente da South Florida Police Benevolent Association, em uma declaração que foi compartilhada no X pelo jornalista Andy Slater.

“Ao ser parado, o Sr. Hill não cooperou imediatamente com os policiais no local que, de acordo com a política e para sua segurança imediata, algemaram o Sr. Hill. O Sr. Hill, ainda não cooperativo, recusou-se a sentar no chão e, portanto, foi redirecionado para o chão”, acrescentou Stahl.

“Assim que a situação foi resolvida em poucos minutos, o Sr. Hill recebeu duas multas de trânsito e estava livre para ir embora.”

Fontes disseram a Jeff Darlington, da ESPN, na segunda-feira que Hill recebeu citações por direção descuidada e violação do cinto de segurança. Calais Campbell, do Dolphins, também foi detido quando parou na cena para oferecer apoio a Hill, mas ele não recebeu uma citação, fontes disseram a Darlington.

No domingo, o Departamento de Polícia de Miami-Dade divulgou uma declaração da Diretora Stephanie V. Daniels, que iniciou uma “revisão imediata de todos os detalhes em torno do incidente”. Três horas depois, Daniels anunciou que um dos policiais envolvidos foi “colocado em funções administrativas enquanto a investigação é conduzida”.

Disse Stahl: “Enquanto esperamos que a investigação siga seu curso, com base no que sabemos, apoiamos as ações de nossos policiais, mas esperamos uma comunicação aberta futura. Embora estejamos confiantes nas ações que levaram à parada do Sr. Hill, como em qualquer investigação, esperaremos que todos os fatos sejam revelados, junto com qualquer explicação que o Sr. Hill possa ter para suas ações que iniciaram este infeliz incidente.”

Hill jogou na vitória dos Dolphins por 20-17 sobre o Jacksonville Jaguars e teve 130 jardas, o recorde do jogo, e marcou um touchdown de 80 jardas — o mais longo de sua carreira. Após a jogada, Hill comemorou colocando as mãos atrás das costas enquanto seu companheiro de equipe Jaylen Waddle o “detinha”.

Após o jogo, Hill disse que não sabia por que a situação se agravou da maneira que se agravou. Ele disse que “não tinha ideia” por que os policiais o algemaram e disse que não foi desrespeitoso e não usou palavrões com os policiais.

“Agora mesmo, ainda estou tentando juntar tudo… Ainda não sei o que aconteceu”, disse ele após o jogo. “Mas eu quero usar esta plataforma para dizer: ‘E se eu não fosse Tyreek Hill?’ Pior cenário, sabe? … Todo mundo tem maçãs podres em todas as situações, mas eu quero ser capaz de usar esta plataforma para descobrir uma maneira de reverter isso e torná-lo positivo para mim e para Miami-Dade e fazer algo positivo para a comunidade.

“É difícil. Não quero trazer raça para isso, mas às vezes fica meio duvidoso quando você faz isso. E se eu não fosse Tyreek Hill? Deus sabe o que aqueles caras teriam feito. Eu só queria ter certeza de que estava fazendo o que meu tio sempre me dizia para fazer quando você está em uma situação como essa — coloque as mãos no volante e apenas ouça.”

A NFL Players Association está monitorando o incidente de domingo, disse uma fonte a Marcel Louis-Jacques da ESPN na segunda-feira. No domingo, o porta-voz da NFL Brian McCarthy disse que a liga estava em contato com os Dolphins, mas não quis fazer mais comentários.