Sinner luta contra Paul e prepara confronto no US Open com Medvedev

NOVA YORK — O principal cabeça de chave Jannik Sinner chegou às quartas de final do US Open se recuperando de um início lento e avançando no final dos tie-breaks que decidiram os dois primeiros sets, e então se destacando para superar o número 14 Tommy Paul por 7-6 (3), 7-6 (5), 6-1 na noite de segunda-feira.

Sinner — duas semanas depois de ser inocentado em um caso de doping decorrente de dois testes positivos em março — entrou em um confronto contra o campeão de 2021 Daniil Medvedev, o último vencedor anterior em Flushing Meadows ainda no campo masculino.

Sinner, um italiano de 23 anos, conquistou seu primeiro título de Grand Slam no Aberto da Austrália em janeiro ao derrotar Medvedev em cinco sets na final após perder os dois primeiros. Eles também se encontraram nas quartas de final de Wimbledon em julho, e Medvedev venceu aquela.

Contra Paul, Sinner não estava no seu melhor no início, ficando para trás por uma dupla quebra em 4-1 após 20 minutos no Arthur Ashe Stadium, onde uma multidão barulhenta apoiava o americano, o que não foi surpresa para ninguém.

Conforme a partida avançava, muitos cânticos de “USA!” ou “Vamos lá, Tommy! Vamos lá!” ecoavam. Também houve vários momentos em que os espectadores aplaudiram após faltas de Sinner – consideradas faltas de etiqueta no tênis, que atraíram repetidas advertências do árbitro de cadeira, que implorou por nenhum barulho entre o primeiro e o segundo serviço.

Sinner terminou o set inicial com 15 erros não forçados apenas no forehand, mas ele corrigiu isso rapidamente e fechou a partida com apenas seis no restante do jogo.

Tudo dependia dos desempates. O primeiro foi empatado em 3 a 3, antes de Sinner pegar os últimos quatro pontos. Paul liderava por 5 a 4 no segundo, mas Sinner pegou os últimos três pontos.

Isso significa que Sinner agora venceu 14 de seus últimos 15 tiebreakers, uma sequência que data de um torneio em Halle, Alemanha, em junho. A única exceção foi uma que ele perdeu contra Medvedev em Wimbledon.

Competindo em Nova York uma semana após a notícia de seu caso de doping surgir – ele testou positivo duas vezes para uma quantidade mínima de um esteroide anabolizante em março, mas evitou uma suspensão porque foi considerada não intencional – Sinner perdeu o primeiro set que jogou no US Open. Ele venceu os 12 seguintes.

Paul estava tentando chegar às quartas de final pela terceira vez na carreira e a primeira em Flushing Meadows. Ele também estava tentando se tornar o primeiro americano a vencer um homem classificado como nº 1 no US Open desde que Andre Agassi eliminou Lleyton Hewitt em 2002.

Em vez disso, Paul caiu para 0-6 em torneios importantes contra jogadores classificados entre os 10 melhores.

Sinner melhorou para 32-2 com quatro títulos em quadras duras em 2024 e agora chegou pelo menos às quartas de final em todos os quatro Grand Slams deste ano.

Mais cedo na segunda-feira, Medvedev, cabeça de chave número 5, obteve uma vitória de 6-0, 6-1 e 6-3 sobre Nuno Borges, que foi brevemente interrompida no início do terceiro set quando o sistema eletrônico de marcação de linha foi desligado devido a um alarme de incêndio.

A outra quarta de final na metade superior da chave masculina será entre o nº 10 Alex de Minaur e o nº 25 Jack Draper. De Minaur derrotou Jordan Thompson por 6-0, 3-6, 6-3, 7-5 em um confronto totalmente australiano, enquanto Draper se tornou o primeiro britânico nas quartas de final do US Open desde Andy Murray em 2016 ao derrotar Tomas Machac por 6-3, 6-1, 6-2.

As quartas de final masculinas na terça-feira são: nº 4 Alexander Zverev x nº 12 Taylor Fritz, e nº 9 Grigor Dimitrov x nº 20 Frances Tiafoe.