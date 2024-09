Sky fire Weatherspoon: O que vem por aí para Chicago, Angel Reese?

Dois dias depois da separação de Curt Miller e do Los Angeles Sparks, o Chicago Sky demitiu Teresa Weatherspoon. Miller havia acabado de completar sua segunda temporada como técnico em Los Angeles, Weatherspoon a primeira.

Ambos foram movimentos surpreendentes. Não se esperava que nenhum dos times chegasse aos playoffs este ano – o Sky foi o último no WNBA Power Rankings da pré-temporada da ESPN – e os treinadores pareciam ter apoio significativo dos jogadores.

Liderado por Weatherspoon, que jogou oito temporadas na WNBA, o Sky estabeleceu uma identidade por trás do atacante novato Angel Reese, que teve um recorde da liga de 15 jogos consecutivos de duplo-duplo.

Chicago terminou 13-27 – vencendo apenas três jogos após o intervalo olímpico – e não chegou à pós-temporada. Ainda assim, parecia haver impulso positivo suficiente nas melhores partes da temporada para que o Sky se desenvolvesse em 2025, quando eles terão outra escolha na loteria (Chicago selecionou Kamilla Cardoso com a terceira escolha geral em abril).

Reese, escolhida em 7º lugar em abril, postou nas redes sociais que estava “de coração partido” com a destituição de Weatherspoon, o que foi relatado pela primeira vez pelo Chicago Sun-Times.

“Você não merecia isso, mas não posso agradecer o suficiente. Eu te amo, Tspoon”, escreveu Reese.

Vemos o que a mudança de treinador significa para uma franquia com apenas três temporadas de término do campeonato em 2021.

Quão surpreendente foi a decisão da Sky de se separar da Weatherspoon?

Voepel: Poucos previram isso, especialmente porque Weatherspoon está no cargo apenas desde outubro passado. E ficou claro que ela se relacionou bem com Reese, que rapidamente se tornou o rosto da equipe.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

The Sky, franquia de expansão lançada em 2006, já teve oito ônibus. James Wade atingiu o pico mais alto, assumindo o comando em 2019, levando o Sky ao seu único campeonato e depois saindo no meio do ano passado para assumir um cargo de assistente técnico no Toronto Raptors. O técnico interino Emre Vantansever terminou a temporada, e o Sky perdeu na primeira rodada dos playoffs.

Weatherspoon foi contratado menos de um mês depois disso. Ela passou quatro temporadas como assistente do New Orleans Pelicans. Ela tinha uma tarefa difícil para tentar reconstruir o Céu.

Três dos cinco maiores artilheiros do Chicago em 2023 deixaram o time no início de 2024: Courtney Williams e Alanna Smith foram para o Minnesota Lynx em regime de agência gratuita, e Kahleah Copper foi negociada a seu pedido para o Phoenix Mercury. Então Elizabeth Williams foi perdida na temporada em junho devido a uma lesão no joelho, e Marina Mabrey foi negociada com o Connecticut Sun em julho.

A negociação de Mabrey, que incluiu uma escolha de primeira rodada em 2025 e um direito de escolha de troca de primeira rodada em 2026 para Chicago, sugeriu que a diretoria da Sky estava olhando mais para construir o futuro do que chegar aos playoffs este ano. Se for esse o caso, o disparo de Weatherspoon será mais incomum.

Angel Reese compartilhou esta mensagem depois que o Chicago Sky se separou da técnica Teresa Weatherspoon. pic.twitter.com/6AeVDnIFOo -espnW (@espnW) 27 de setembro de 2024

Qual é a posição do Sky agora na entressafra?

Voepel: Como Charlie Creme escreveu em sua avaliação do Sky, o arremesso de 3 pontos e o jogo de armador são grandes necessidades para Chicago em 2025. Embora o Sky esteja na loteria, eles devem ao Dallas Wings uma troca de escolha pela negociação de 2023 que trouxe Mabrey das Asas. Por mais que a chance de convocar a guarda da UConn, Paige Bueckers, fosse uma enorme ajuda para Chicago, isso não vai acontecer.

Reese e Cardoso são uma dupla promissora, e o guarda Chennedy Carter liderou o Sky na pontuação este ano, depois de estar fora da WNBA em 2023. Portanto, Chicago parece ter coisas para construir.

Após a temporada, as jogadoras do Chicago Dana Evans e Isabelle Harrison falaram aos repórteres sobre sua decepção com o que consideraram a falta de apoio de alguns fãs, e Evans indicou que Weatherspoon não acreditava nela.

Mas considerando o quão próximos Weatherspoon e Reese parecem ser, alguém poderia pensar que a Sky estaria interessada em tornar sua jovem estrela o mais feliz e confortável possível. Demitir Weatherspoon parece o oposto disso, pelo menos agora.

Chennedy Carter teve média de 17,5 pontos, a melhor do time, para o Sky nesta temporada. Gary Dineen/NBAE via Getty Images

Pelton: Estou muito curioso sobre o que isso significa para o futuro de Carter em Chicago. Depois que nenhuma equipe se arriscou a trazê-la em 2023, Carter teve a oportunidade de jogar e, eventualmente, começar como Weatherspoon. Ao contrário de Reese – cujo tweet Carter retweetou na noite de quinta-feira – Carter tinha um contrato de um ano. Ela será uma agente livre restrita nesta offseason.

Dado o quão bem Carter jogou nesta temporada, outro time tentando contratá-la para uma lista de ofertas que a Sky não está disposta a igualar agora parece uma possibilidade muito mais realista.

O que pode estar no futuro de Weatherspoon?

Voepel: Ela e Miller estão no mesmo barco: de repente, deixaram seus empregos em lugares que pensavam que construiriam por um tempo. É sempre difícil saber com certeza o que acontece nos bastidores de qualquer equipe.

Mas parece estranho que nem um ano atrás a administração de Chicago estivesse elogiando Weatherspoon como a pessoa certa para levar a franquia adiante, e então lhe deu muito pouco tempo para fazer isso.

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Ganhe projeções para todos os 30 times da NBA »

• All-Stars negociados?! Previsões ousadas da NHL »

• Quais times da NFL com 3-0 conseguem manter isso? »

Mais conteúdo ESPN + »

Por outro lado, Jeff Pagliocca foi contratado para ser gerente geral do Sky por algumas semanas depois Weatherspoon tornou-se treinador principal em outubro passado. Nas quatro temporadas anteriores, ele trabalhou com o Sky auxiliando no desenvolvimento dos jogadores e aconselhando o técnico principal. Pagliocca e Weatherspoon entraram em confronto?

Existe uma chance de Miller e Weatherspoon realmente trocarem de emprego?

Weatherspoon passou sua última temporada como jogadora da WNBA com o Sparks em 2004. Considerando que o Sparks também teve duas escolhas na loteria este ano que foram pós-jogadores – o número 2 Cameron Brink e o número 4 Rickea Jackson – a experiência de Weatherspoon com Reese e Cardoso deveria estar a seu favor. Além disso, Weatherspoon era uma líder de base muito respeitada em seus dias de jogadora, então ela poderia trazer essa experiência para o Sparks.

Dito isso, há também mais três times vindo para a WNBA: Golden State na próxima temporada, e Toronto e Portland em 2026. Portanto, tanto Weatherspoon quanto Miller podem ser candidatos para esses empregos.

Que outros treinadores podem estar na berlinda?

Voepel: A técnica do Seattle Storm, Noelle Quinn, fez alguns comentários na terça-feira, após a derrota do Storm no final da temporada em Las Vegas, que sugeriu que ela estava preocupada com seu futuro, até mesmo dizendo que estava em “tempo emprestado”.

Quinn assumiu o comando do Storm no início da temporada de 2021, quando Dan Hughes se afastou por motivos de saúde. Seattle chegou aos playoffs em três das quatro temporadas sob o comando de Quinn. Mas ela disse na terça-feira que alguns dos jogadores do Storm não estavam se esforçando o suficiente.

“Daqui para frente, o apreço por vestir uma camisa do Storm tem que vir da forma como você valoriza o jogo”, disse Quinn. “E é assim que você aparece e joga. Eu estarei melhor, nosso time estará melhor. O esforço nunca mais será uma coisa para nós.

“Passar de 11 vitórias (em 2023) para 25 e os playoffs parecem um sucesso. Sinto que quero mais. Estou com tempo emprestado, então percebo a importância de não desperdiçar momentos. Tivemos algum sucesso, mas sinto isso grupo poderia ter feito mais, sinto-me responsável por isso.

Além disso, seríamos negligentes se não mencionássemos os outros dois times que perderam os playoffs: Dallas e Washington Mystics. Latricia Trammell levou os Wings às semifinais no ano passado; este ano eles tiveram o segundo pior recorde da liga. As circunstâncias da lesão devem ser levadas em consideração no Dallas.

No entanto, Trammell também é o quarto treinador dos Wings – sem contar um breve treinador interino no final de 2018 – desde que a franquia se mudou para Dallas em 2016. Portanto, não houve muita estabilidade de treinador na franquia.

Quanto a Washington, os Mystics começaram a temporada 0-12, mas se recuperaram para lutar por uma vaga nos playoffs até o último dia da temporada regular. Elena Delle Donne não jogou – não sabemos se a veremos novamente na WNBA – e Washington também teve muitas lesões.

Há também o fato de que o técnico do Mystics, Eric Thibault, é filho do gerente geral e ex-técnico do Washington, Mike Thibault. Isso complica potencialmente os movimentos de treinamento que os místicos podem fazer. Observando como Washington jogou quando a maioria de seus jogadores estava saudável, também pode-se argumentar que Eric fez um bom trabalho quando Washington tinha todas as suas peças.