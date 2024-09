Skylar Thompson sai da derrota dos Dolphins para os Seahawks com lesão no peito

SEATTLE — O quarterback do Miami Dolphins, Skylar Thompson, foi descartado para o restante da derrota de domingo por 24 a 3 para o Seattle Seahawks após sofrer uma lesão no peito no segundo tempo.

Fazendo sua primeira partida da temporada no lugar do lesionado Tua Tagovailoa, Thompson levou um golpe forte no segundo drive de Miami no terceiro quarto e permaneceu caído por vários minutos enquanto os preparadores médicos o atendiam. Ele finalmente conseguiu deixar o campo e retornar ao vestiário dos Dolphins por conta própria.

O quarterback reserva Tim Boyle entrou no jogo no lugar de Thompson. Boyle foi contratado para o practice squad dos Dolphins antes da Semana 1 e foi promovido na semana passada depois que Tagovailoa foi colocado na reserva de lesionados.

Miami contratou o quarterback Tyler Huntley do time de treino do Baltimore Ravens na semana passada, mas ele não estava ativo para o jogo de domingo. Huntley foi listado como o quarterback de emergência do time.

Antes de sair, Thompson completou 13 de 19 passes para 107 jardas. Ele foi sacado cinco vezes em sua quarta partida como titular na carreira.

Os Dolphins ficarão sem Tagovailoa por pelo menos mais três jogos depois que ele sofreu uma concussão na Semana 2. As regras da NFL determinam que qualquer jogador na reserva de lesionados deve perder pelo menos quatro jogos, mas não está claro quando Tagovailoa pode retornar. O técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, insistiu que não há um cronograma e que o time está simplesmente focado em deixar Tagovailoa saudável.

Tagovailoa continua no protocolo de concussão, mas conseguiu viajar com a equipe para Seattle.

Thompson não foi o único titular dos Dolphins eliminado do jogo de domingo. O cornerback Kendall Fuller saiu com uma concussão, enquanto o left tackle Terron Armstead foi descartado com uma lesão no olho.