Sobrevivente de acidente Bowles e Geórgia chegam a acordo; processo contra Jalen Carter continua

Victoria Bowles, que sobreviveu ao acidente de carro fatal que matou um jogador de futebol americano da Universidade da Geórgia e um funcionário de recrutamento em 15 de janeiro de 2023, resolveu suas reivindicações contra o departamento de atletismo da escola, de acordo com um processo judicial.

Em um processo de 29 de agosto no tribunal estadual do Condado de Gwinnett, Geórgia, os advogados de Bowles disseram em uma moção que “como resultado de um acordo e compromisso firmado entre as partes”, eles estavam dispensando a Associação Atlética da UGA como ré no caso.

Os termos do acordo não foram conhecidos imediatamente.

O processo de Bowles contra o jogador de linha defensiva do Philadelphia Eagles, Jalen Carter, e o espólio de Chandler LeCroy, o recrutador que morreu no acidente, continuará.

“As partes concordaram em resolver a alegação da Sra. Bowles para evitar mais litígios, sem que nenhuma das partes admita ou atribua culpa”, disse o porta-voz da UGA, Steven Drummond, em um comunicado.

O advogado de Bowles, Rob Buck, confirmou que um acordo havia sido alcançado.

“A Sra. Bowles continuará buscando justiça em relação aos ferimentos que alteraram sua vida contra Jalen Carter, sua LLC e o espólio da Sra. LeCroy”, disse Buck à ESPN.

A polícia acusou Carter de correr com o SUV dirigido por LeCroy quando ele saiu da estrada e bateu em árvores e postes de energia horas depois que a Geórgia comemorou seus campeonatos nacionais consecutivos em uma cerimônia no Estádio Sanford. O jogador de linha ofensiva dos Bulldogs, Devin Willock, também morreu no acidente.

O processo de Bowles alegou que a associação atlética foi negligente ao permitir que LeCroy dirigisse o SUV durante suas funções. Os advogados de Bowles alegaram que os oficiais atléticos estavam cientes de que “LeCroy tinha pelo menos quatro multas por excesso de velocidade, que incluíam duas violações de ‘supervelocidade’ sob a lei da Geórgia”, de acordo com a queixa.

O processo disse que o SUV de LeCroy estava viajando a pelo menos 104,2 mph quando bateu e estava correndo com outro SUV, dirigido por Carter, por 45 segundos ou menos. A polícia disse que a concentração de álcool no sangue de LeCroy era .197, quase 2½ vezes o limite legal na Geórgia.

Carter se declarou culpado em março de 2023 por acusações de contravenção de direção imprudente e corrida. Ele foi sentenciado a 12 meses de liberdade condicional, uma multa de US$ 1.000 e 80 horas de serviço comunitário e participará de um curso de direção defensiva aprovado pelo estado.

De acordo com os advogados de Bowles, ela incorreu em mais de US$ 170.000 em despesas médicas e sofreu “provavelmente incapacidade permanente”. Entre seus ferimentos observados no processo estão três fraturas lombares, cinco vértebras fraturadas, 10 costelas quebradas, uma clavícula quebrada, dentes fraturados e rachados, lacerações nos rins e fígado, um pulmão perfurado e colapsado e sangramento abdominal.

O processo afirma que Bowles também sofreu um ferimento fechado na cabeça que causou danos neurológicos e fortes dores nos olhos e, de acordo com seu neurocirurgião, danos significativos à membrana que envolve os nervos da medula espinhal, o que pode evoluir para paralisia permanente.

O pai e o espólio de Willock também processaram a associação atlética, Carter e outros em um processo separado.