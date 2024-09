Solheim Cup começa com arquibancadas meio vazias devido a problemas com ônibus

GAINESVILLE, Virgínia — As partidas de abertura da Solheim Cup começaram em frente às arquibancadas meio vazias ao redor do primeiro tee do Robert Trent Jones Golf Club na manhã de sexta-feira, com problemas de transporte impedindo os fãs de chegarem ao campo de golfe.

Os fãs estavam postando nas redes sociais que eles ficaram presos por horas esperando em filas de ônibus no Jiffy Lube Live, um local de shows perto do campo de golfe, cerca de 40 milhas a oeste de Washington, DC

Nos 20 minutos que antecederam o início das partidas, um pequeno grupo de fãs caminhou rapidamente em direção à arquibancada, mas não havia sinal do público recorde que os organizadores haviam prometido.

Escolhas do editor

“Reconhecemos e pedimos desculpas profundas a todos os fãs afetados pelos desafios com o transporte do estacionamento para o campo de golfe”, disse o LPGA Tour em uma declaração. “Fizemos mudanças significativas em nosso sistema de transporte para mitigar esses problemas daqui para frente, e estamos trabalhando em maneiras de expressar nosso pesar aos afetados.”

Esther Henseleit deu a tacada inicial para a Europa na competição por equipes contra os Estados Unidos como parte de uma dupla de tacadas alternativas com Charley Hull. Allisen Corpuz seguiu para os EUA, emparelhada com a primeira colocada Nelly Korda.

A Europa busca conquistar a Copa Solheim pela quarta vez consecutiva, um recorde.

As jogadoras frequentemente descrevem a tacada inicial na Solheim Cup como a mais estressante do golfe feminino, motivada em parte pelos fãs que lotam as arquibancadas horas antes para torcer pelo time da casa.

As poucas centenas de fãs que chegaram a tempo para a abertura na sexta-feira de manhã permaneceram em silêncio durante as tacadas de saída europeias e aplaudiram enquanto os americanos davam as suas, um afastamento da etiqueta do golfe que os jogadores passaram a adotar em competições de equipe.

“É preciso trazer as pessoas aqui”, disse a ex-capitã dos EUA Juli Inkster enquanto acompanhava uma partida no quarto buraco.