Sorteio da Carabao Cup define confronto entre Man City e Tottenham

O campeão da Premier League, Manchester City, viajará até o Tottenham Hotspur para o confronto da quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, enquanto o 10 vezes campeão Liverpool visita o Brighton.

Após a conclusão das vitórias em casa do Arsenal e do Liverpool por 5 a 1 contra o Bolton e o West Ham, respectivamente, o sorteio da quarta rodada revelou os jogos que acontecerão a partir da semana de 28 de outubro.

O Arsenal, que continua invicto nesta temporada, irá até Preston North End para enfrentar o time da Championship, que venceu apenas um dos seis jogos da liga nesta temporada.

O Liverpool é o detentor do título da Copa da Liga Inglesa. Richard Sellers/Getty Images

O Manchester United, vencedor da Copa da Liga Inglesa de 2023, receberá o Leicester City, enquanto o Aston Villa viajará para enfrentar o Crystal Palace em outro confronto exclusivamente da Premier League.

Um empate da terceira rodada ainda será disputado, depois que o confronto do AFC Wimbledon com o Newcastle foi adiado na terça-feira devido a danos causados ​​por enchentes. O jogo foi remarcado para 1º de outubro, com o vencedor jogando contra o Chelsea na quarta rodada.

Nas eliminatórias restantes, o Brentford enfrentará o Sheffield Wednesday, enquanto o Southampton enfrentará o Stoke.

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem.