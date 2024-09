Soto faz papel de herói para os Yankees; a seca de RH do juiz agora é de 16 jogos

NOVA YORK — Juan Soto, metade da dupla ofensiva histórica do New York Yankees, acrescentou outro destaque memorável à sua temporada de 2024 na quinta-feira à noite, fazendo uma rebatida simples decisiva em uma vitória crucial de 2 a 1 em 10 entradas sobre o Boston Red Sox, uma noite depois de disparar um home run eletrizante com um pé latejante.

A outra metade, enquanto isso, está atolada em uma seca de home runs anormalmente longa.

Após quase quatro meses de rebatidas de home runs em um ritmo irreal, Aaron Judge foi mantido dentro do estádio pelo 16º jogo consecutivo. Judge está preso em 51 home runs, líder da liga principal, desde que lançou dois contra o Colorado Rockies em 25 de agosto.

O favorito para MVP da Liga Americana estendeu sua sequência sem home runs na carreira indo de 1 para 4 com um single e um pouco de azar. Judge acertou dois flyouts a 99,9 mph — um viajou 381 pés para o campo central no Yankee Stadium — e acertou um one-hopper de 104,7 mph que o terceira base do Red Sox Rafael Devers agarrou para iniciar uma jogada dupla. O single de Judge — a 88,1 mph — foi sua bola mais fraca da noite.

“Ele tem 51 home runs”, disse o técnico do Yankees, Aaron Boone. “E hoje à noite, errou um. Acertou uma bola que Devers fez uma jogada inacreditável. Transformar aquela bola em uma jogada dupla foi uma das melhores jogadas que você verá. Então, quero dizer, olha, home runs, mesmo para caras como esse, eles ainda vêm em grupos e você vai ter esses trechos. Acho incrível que ele tenha evitado isso, mas isso é apenas uma prova de quão bom rebatedor ele é e de quanto poder ele tem.”

Desde 26 de agosto, Judge postou uma linha de slash de .207/.352/.259. A amostra de 16 jogos se assemelha ao início lento de Judge na temporada; o defensor central de 32 anos estava cortando .200/.336/.392 com seis home runs em 34 jogos até 3 de maio.

Então Judge foi expulso de um jogo dois dias depois pela primeira vez em sua carreira. Nos 94 jogos após a expulsão, até 25 de agosto, a linha de estatísticas de Judge foi obscena. Ele rebateu .382 com 45 home runs, 103 RBI e 1.379 OPS em 420 aparições no plate.

Juan Soto recebeu o tratamento de banho Gatorade dos companheiros de equipe dos Yankees, incluindo Aaron Judge, após sua rebatida decisiva na quinta-feira à noite. Foto AP/Seth Wenig

Os times passaram de arremessar ao redor dele para evitá-lo completamente com um tratamento não visto desde o auge de Barry Bonds. E ainda assim ele acumulou nove home runs nos 10 jogos antes de 26 de agosto, colocando-o no ritmo para quebrar seu próprio recorde de home runs da Liga Americana (62).

Desde então, nada.

“Vocês viram o que aconteceu em abril. Ele lutou um pouco e então ele teve uma crise. Ele provavelmente precisa ser expulso de novo”, disse Nestor Cortes brincando. “Falando sério, Judge vai sair de novo e então ele vai ser o cara para nós.”

Soto tem sido o cara dos Yankees nas últimas duas noites.

Na quarta-feira, o defensor direito acertou um home run de duas corridas contra o Kansas City Royals, dois arremessos depois de cometer falta em uma bola com o topo do pé direito que o fez cair de joelhos. Os Yankees acabaram vencendo o jogo por 4 a 3 em 11 innings com uma rebatida de walk-off de Jazz Chisholm Jr.

Foi a vez de Soto para o heroísmo walk-off na quinta-feira, depois que o bullpen dos Yankees manteve o Red Sox sem gols por cinco innings. Liderando o 10º inning com um corredor designado na segunda base, Soto, que mais tarde admitiu que seu pé direito ficou tenso durante o jogo, acertou um sinker de 2-2 de Josh Winckowski pelo infield para marcar Jon Berti e finalizar um jogo de rivalidade com uma vibração de outubro.

“Todos nós sabemos o quão divertido outubro é”, disse Soto. “Acho que estamos levando isso para o último mês da temporada e tentando levar até novembro.”

Foi a primeira rebatida de Soto com o uniforme listrado, já que os Yankees (85-62) dobraram sua vantagem sobre o Baltimore Orioles na classificação da Liga Americana Leste para dois jogos e ultrapassaram o Cleveland Guardians para o melhor recorde na Liga Americana.

Por mais de duas semanas, eles conseguiram se posicionar à frente da concorrência sem um home run do capitão. A história sugere que é apenas uma questão de tempo até que isso mude.