SpaceX se prepara para decolagem para resgatar astronautas presos na ISS

Uma missão da SpaceX está programada para decolar no sábado com uma missão crucial… ajudar a resgatar 2 astronautas americanos presos por meses na Estação Espacial Internacional… mas ainda vai demorar um pouco até que eles voltem à Terra.

O lançamento do Crew Dragon da SpaceX está agendado para 13h17 ET de Cabo Canaveral, Flórida … mas atrasos climáticos podem ser um obstáculo, dado que o furacão Helene atingiu apenas uma parte do estado.

Disparo de uma nova plataforma de lançamento com 2 astronautas a bordo – NASA Nick Hague e cosmonauta russo Alexandre Gorbunov … A nave Dragon da SpaceX deve atracar na ISS no domingo, de acordo com a agência espacial.

Quando retornar em fevereiro… Butch Wilmore dar Ensolarado Williams estarão a bordo depois de ficarem abandonados na ISS por meses, após vários problemas com sua espaçonave Boeing Starliner.

Como informamos anteriormente… a dupla ficou preso na ISS desde 6 de junho, devido a problemas no propulsor do Starliner e vazamentos de hélio… depois do que deveria ser uma estadia de uma semana.

Sua problemática cápsula Boeing Starliner navegou de volta com sucesso para a Terra a partir da Estação Espacial Internacional no início deste mês – vazio.