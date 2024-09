Star Bug Hall de ‘Little Rascals’ irrita os fãs com uma piada de ‘máquina de lavar louça’ sobre filhas

Brandon “Bug” Salão não é mais apenas um malandro… as pessoas online o chamam de grande sexista – porque ele fez uma piada sobre suas filhas só serem boas para as tarefas domésticas.

O ator – que interpretou Alfalfa Switzer na comédia clássica de 1994 “The Little Rascals” – postou sobre o nascimento de seu filho, Mark Athanasius Chade Anthony Hall-Barnettno início desta semana… dizendo no post que finalmente tem um “herdeiro”.