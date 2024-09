Steelers preparam plano da Semana 3 com QB Justin Fields

PITTSBURGH — Pela terceira semana consecutiva, os Steelers estão se preparando para ter Justin Fields como quarterback titular no domingo, enquanto Russell Wilson continua se recuperando de uma lesão persistente na panturrilha.

“Estamos mais ou menos na mesma postura que estávamos na semana passada com Russ”, disse Tomlin na terça-feira. “Enquanto estou aqui hoje, Russ não está programado para ser um participante pleno na prática [Wednesday]e então estamos preparando um plano que inclui Justin e sua prontidão.”

Wilson participou de forma limitada de todos os treinos da semana passada e ficou inativo, pois atuou como terceiro quarterback de emergência na vitória contra os Broncos.

Escolhas do editor



2 Relacionados

Wilson, que inicialmente machucou a panturrilha na véspera do campo de treinamento enquanto empurrava um trenó em um teste de condicionamento da equipe, não participou totalmente dos treinos nem jogou nos dois primeiros jogos da temporada regular desde que agravou a lesão na panturrilha em 5 de setembro.

“Acompanharemos Russ durante a semana e, se sua participação chegar a um nível de participação e qualidade em que devemos considerá-lo, analisaremos isso naquele momento e, obviamente, quando isso acontecer será um componente da consideração”, disse Tomlin.

“Mas enquanto estou aqui hoje, ele não está programado para ser um participante pleno amanhã no treino e então estamos nos preparando em torno de Justin e vamos ficar nessa mentalidade até que algo mais aconteça. Hipóteses são uma perda de tempo agora.”

No lugar de Wilson, Fields e o ataque ajudaram os Steelers a começarem 2-0 fora de casa, algo que o time não conseguia desde 1999. Embora o ataque tenha marcado apenas um touchdown em dois jogos — um passe de Fields para o tight end Darnell Washington — Fields tem sido amplamente eficiente, completando 69,8% dos passes, o recorde da carreira. Ele também não lançou uma interceptação ou perdeu um fumble.

“Foi muito bom”, disse Tomlin sobre a tomada de decisões de Fields, “mas espero que seja assim”.

Fields, no entanto, enfrentará seu teste mais difícil até agora no domingo contra um time do Los Angeles Chargers que permitiu apenas 6,5 pontos por jogo, o menor número da liga em duas semanas. A defesa do Steelers está em segundo lugar com 8,0 pontos por jogo.

Ao trabalhar com Fields no jogo, Tomlin disse que seu relacionamento com o quarterback cresceu e que ele aprendeu sobre como Fields lidera e lida com as adversidades.

“Isso simplesmente cresce em ambientes de jogo”, disse Tomlin sobre seu relacionamento com Fields. “Houve um ponto no jogo. Fui até ele, disse para desafiar sua unidade em termos de limpar suas jogadas para que pudéssemos sair do estádio e terminar o jogo. Pedi para ele fazer isso com sua própria voz, com suas próprias palavras, mas essas são algumas das coisas que você pede para um quarterback fazer.”

Mas Tomlin encerrou as especulações sobre o que as performances de Fields poderiam significar para a posição de quarterback titular a longo prazo, enfatizando que ele não fará uma determinação sobre o trabalho até que Wilson retorne da lesão na panturrilha. Wilson ainda estava listado como o quarterback titular no gráfico de profundidade mais recente divulgado na terça-feira, enquanto Fields permaneceu em segundo.

“Minha posição em relação à hierarquia e ao mapa de profundidade não mudou, rapazes”, disse Tomlin. “E não vai mudar até que o outro cara fique saudável, e então daremos consideração real a isso. Até lá, não vou especular. Não sei de quantas maneiras posso dizer isso a vocês.”