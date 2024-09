Steelers, veterano DL Cameron Heyward concorda com acordo de 3 anos

PITTSBURGH — O jogador de linha defensiva Cameron Heyward e o Pittsburgh Steelers fecharam um acordo de três anos e US$ 45 milhões, que inclui US$ 29 milhões em dinheiro novo e US$ 16 milhões totalmente garantidos, disseram fontes a Jeremy Fowler, da ESPN, dando a Heyward a segurança de que ele precisava para se tornar o cobiçado “cara de um capacete só” e, eventualmente, se aposentar como Steeler.

“Há certos caras que são caras de um capacete só, e eu quero ser um desses caras de um capacete só”, disse Heyward, 35, em junho, em meio a negociações de contrato. “E há uma fome e desejo aí, mas isso não significa simplesmente pendurar e chamar isso de carreira. Para mim, acho que tenho mais balas para disparar, e estou animado para fazer isso.”

Os Steelers anunciaram um acordo de três anos com Heyward na tarde de terça-feira, mas não divulgaram os termos.

Saindo de uma lesão na virilha que encurtou sua temporada de 2023, Heyward estava pronto para entrar no último ano de seu acordo anterior, mas agora está sob contrato até 2026 com um acordo que se acredita ser o maior contrato para um jogador defensivo com mais de 35 anos na história da NFL. O acordo de Heyward, que tinha um prazo final na abertura da temporada porque os Steelers não negociam contratos na temporada, também incluía um bônus de assinatura de quase US$ 15 milhões.

A primeira escolha do time em 2011, Heyward também foi recentemente selecionado para ser capitão do time pela 10ª temporada consecutiva e foi nomeado o Homem Walter Payton do Ano de 2023 da NFL.

Em seus 13 anos de carreira, Heyward tem 80,5 sacks, 2 interceptações e 8 fumbles forçados a caminho de seis seleções para o Pro Bowl.

Heyward faltou a vários treinos de OTA pela primeira vez em sua carreira durante a offseason em meio a negociações, mas retornou para vários treinos e se apresentou para o minicamp.

“Todo mundo tem direito à sua opinião, mas eu quero fazer a sua opinião errada, e eu acho que eu só estou ansioso para jogar um bom futebol”, disse Heyward na segunda-feira quando perguntado sobre ser motivado por seus céticos. “Eu entendo que este é um jogo frágil e você não tem a promessa de amanhã, mas eu estou tentando maximizar tudo dele e vou abordar dessa forma. Eu não vou fugir disso. Eu vou apenas correr direto para isso.”